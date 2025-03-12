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  4. Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция

Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция

Париж, Франция
от
$561,941
;
20
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ID: 25693
ID новостройки на Realting
In CRM: 2446155
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Город
    Париж
  • Метро
    Arts et Métiers (~ 500 м)
  • Метро
    Châtelet (~ 900 м)
  • Метро
    Chemin Vert (~ 900 м)
  • Метро
    Étienne Marcel (~ 700 м)
  • Метро
    Filles du Calvaire (~ 700 м)
  • Метро
    Hôtel de Ville (~ 700 м)
  • Метро
    Les Halles (~ 1000 м)
  • Метро
    Oberkampf (~ 900 м)
  • Метро
    Pont Marie (~ 900 м)
  • Метро
    Réaumur - Sébastopol (~ 700 м)
  • Метро
    République (~ 900 м)
  • Метро
    Saint-Paul (~ 700 м)
  • Метро
    Saint-Sébastien – Froissart (~ 700 м)
  • Метро
    Strasbourg Saint-Denis (~ 1000 м)
  • Метро
    Temple (~ 700 м)

О комплексе

В комплексе, расположенном в самом сердце Марэ, предлагаются изысканные апартаменты — от студий до трехкомнатных квартир. Это элегантные жилые помещения, отвечающие любым потребностям. Это историческое здание, возведенное в XVIII веке, состоит из трех соединенных между собой домов, сохранивших своё очарование с оригинальным паркетным полом и великолепными открытыми балками. Расположенное на углу здание имеет красивый фасад, выходящий на улицу Сент-Антуан, что обеспечивает отличную видимость. Первый этаж занимают коммерческие помещения с соответствующими подвалами, а на верхних уровнях (R+5 и R+6) расположены 19 квартир. Безопасный доступ с улицы ведет на лестничную площадку, оборудованную лифтом, а также к лестницам A, B и C, соединяющим этажи. Общие помещения элегантны, с паркетным полом и красивой стеклянной крышей. Фасады, крыша и помещения общего пользования находятся в отличном состоянии, сохраняя характер и целостность здания.

Особенности квартир

В каждой квартире выполнен полный ремонт, сочетающий историческое очарование района с современной высококачественной отделкой. Ремонт включает использование изысканных материалов, изготовленных на заказ окон и идеально оборудованных кухонь, сочетающих в себе эстетику и функциональность.

Расположение и объекты поблизости

Дом расположен в историческом квартале Марэ, в 4 округе Парижа. Этот знаковый адрес имеет множество преимуществ. Расположение идеально подходит для тех, кто хочет насладиться историческим очарованием Парижа, имея при этом легкий доступ ко всем современным удобствам. Район известен своими мощеными улочками, историческими зданиями, музеями (например, музеем Карнавале) и модными бутиками. Дом расположен недалеко от Сены, что обеспечивает легкий доступ к прогулкам по набережным.

  • Станция метро Saint-Paul (линия 1) находится примерно в 2 минутах ходьбы.
  • Станция метро Bastille (линии 1, 5, 8) находится примерно в 7 минутах ходьбы.
  • Площадь Вогезов: одна из старейших и самых элегантных площадей Парижа, в 5 минутах ходьбы.
  • Опера Бастилии: около 10 минут ходьбы.
  • Отель де Сюлли: особняк 17 века, расположенный по соседству.
  • Деревня Сен-Поль: исторический район с антикварными магазинами и галереями, всего в нескольких шагах.

Местонахождение на карте

Париж, Франция

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Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Париж, Франция
от
$561,941
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