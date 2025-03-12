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  4. Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном на крыше, паркингом и панорамными видами, Вильнёв-Лубе, Лазурный Берег, Франция

Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном на крыше, паркингом и панорамными видами, Вильнёв-Лубе, Лазурный Берег, Франция

Вильнёв-Лубе, Франция
от
$465,446
;
9
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 25371
ID новостройки на Realting
In CRM: 2441581
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Grasse
  • Город
    Вильнёв-Лубе

О комплексе

Расположенный всего в нескольких минутах от пляжей и пристани для яхт, комплекс предлагает апартаменты от 2 до 5 комнат отделанные высококачественными материалами. Террасы резиденции — это волшебные места, стирающие границы между внутренним и внешним миром. На верхнем этаже расположены престижные апартаменты с собственным выходом на просторные солярии на крыше с захватывающим видом на море. По желанию владельцев на террасе можно разместить спа-зону, который идеально подойдет для эксклюзивных моментов отдыха в одиночестве или с семьей.

Рельеф участка, на котором расположен комплекс, был использован для строительства подземной парковки, объединив места для велосипедов и мотоциклов. Каждый из двух подвальных этажей имеет независимый доступ. Также предусмотрены гостевые парковочные места между общественной дорогой и воротами гаража. Пройдя через защищенные ворота на уровне тротуара, вы попадаете по тропинке к двум вестибюлям. Резиденция, словно уединенный уголок в самом сердце заповедной природы, окружает благоустроенный внутренний дворик. Невидимый с улицы, он украшен средиземноморскими растениями, такими как оливковые деревья, мушмула, камфорные деревья и т. д. На крыше резиденции находится великолепный общий бассейн, благодаря стеклянным перилам, открывается захватывающий панорамный вид на побережье и окружающий ландшафт.

План оплаты:

  • 5% - резервация
  • 25% - подписание контракта
  • 65% - строительство
  • 5% - сдача проекта
Удобства и оснащение в доме
  • Контроль доступа с цифровым кодом и видеофоном
  • Усиленные двери, оснащенные 3-точечным замком A2P, швейцарскими порогами и звукоизоляционными уплотнителями
  • Парковка с дистанционно управляемой дверью
  • Плитка во всех комнатах 60х60 см, выбор цветов из предлагаемой гаммы
  • Гладкая краска во всех комнатах
  • Плитка на всю высоту стен в ванных комнатах и ​​душевых
  • Ванные комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом и настенным светильником, а также полотенцесушителем и подвесным унитазом
  • Шкафы с раздвижными дверцами
  • Теплоизоляция: двойное остекление, алюминиевые окна, электрические рольставни во всех комнатах с централизованным управлением, фасадные стены с изоляцией
  • Отопление - охлаждение реверсивной системой кондиционирования воздуха
  • Горячая вода для бытовых нужд через индивидуальный термодинамический водонагреватель
  • Автоматическое освещение с помощью датчика присутствия
Преимущества

Парковочное место уже входит в цену квартиры.

Расположение и объекты поблизости
  • Остановка «Les Hauts de Vaugrenier» находится в 270 метрах, автобус 637 идет до станции TER Villeneuve-Loubet Plage.
  • Железнодорожная станция TER Villeneuve-Loubet Plage находится в 1,8 км, соединяя станции Antibes за 6 минут или Nice Ville за 21 минуту.
  • Вокзал Antibes TER-TGV находится в 7,2 км. Поезда доезжают до Лионского вокзала Парижа примерно за 5 часов 30 минут.
  • Железнодорожная станция Nice Ville TER-TGV находится в 16,4 км. Поезда доезжают до Лионского вокзала Парижа примерно за 5 часов 50 минут.
  • До комплекса можно добраться по автомагистрали A8, съезд № 46 «Villeneuve-Loubet Plage».
  • 15,6 км от центра Ниццы
  • 18,5 км от центра Канн
  • Аэропорт Ницца-Лазурный берег в 9 км по A8

Местонахождение на карте

Вильнёв-Лубе, Франция

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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном на крыше, паркингом и панорамными видами, Вильнёв-Лубе, Лазурный Берег, Франция
Вильнёв-Лубе, Франция
от
$465,446
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