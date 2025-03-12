Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном на крыше, паркингом и панорамными видами, Вильнёв-Лубе, Лазурный Берег, Франция

Расположенный всего в нескольких минутах от пляжей и пристани для яхт, комплекс предлагает апартаменты от 2 до 5 комнат отделанные высококачественными материалами. Террасы резиденции — это волшебные места, стирающие границы между внутренним и внешним миром. На верхнем этаже расположены престижные апартаменты с собственным выходом на просторные солярии на крыше с захватывающим видом на море. По желанию владельцев на террасе можно разместить спа-зону, который идеально подойдет для эксклюзивных моментов отдыха в одиночестве или с семьей.

Рельеф участка, на котором расположен комплекс, был использован для строительства подземной парковки, объединив места для велосипедов и мотоциклов. Каждый из двух подвальных этажей имеет независимый доступ. Также предусмотрены гостевые парковочные места между общественной дорогой и воротами гаража. Пройдя через защищенные ворота на уровне тротуара, вы попадаете по тропинке к двум вестибюлям. Резиденция, словно уединенный уголок в самом сердце заповедной природы, окружает благоустроенный внутренний дворик. Невидимый с улицы, он украшен средиземноморскими растениями, такими как оливковые деревья, мушмула, камфорные деревья и т. д. На крыше резиденции находится великолепный общий бассейн, благодаря стеклянным перилам, открывается захватывающий панорамный вид на побережье и окружающий ландшафт.

План оплаты:

5% - резервация

25% - подписание контракта

65% - строительство

5% - сдача проекта

Контроль доступа с цифровым кодом и видеофоном

Усиленные двери, оснащенные 3-точечным замком A2P, швейцарскими порогами и звукоизоляционными уплотнителями

Парковка с дистанционно управляемой дверью

Плитка во всех комнатах 60х60 см, выбор цветов из предлагаемой гаммы

Гладкая краска во всех комнатах

Плитка на всю высоту стен в ванных комнатах и ​​душевых

Ванные комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом и настенным светильником, а также полотенцесушителем и подвесным унитазом

Шкафы с раздвижными дверцами

Теплоизоляция: двойное остекление, алюминиевые окна, электрические рольставни во всех комнатах с централизованным управлением, фасадные стены с изоляцией

Отопление - охлаждение реверсивной системой кондиционирования воздуха

Горячая вода для бытовых нужд через индивидуальный термодинамический водонагреватель

Автоматическое освещение с помощью датчика присутствия

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Парковочное место уже входит в цену квартиры.

Остановка «Les Hauts de Vaugrenier» находится в 270 метрах, автобус 637 идет до станции TER Villeneuve-Loubet Plage.

Железнодорожная станция TER Villeneuve-Loubet Plage находится в 1,8 км, соединяя станции Antibes за 6 минут или Nice Ville за 21 минуту.

Вокзал Antibes TER-TGV находится в 7,2 км. Поезда доезжают до Лионского вокзала Парижа примерно за 5 часов 30 минут.

Железнодорожная станция Nice Ville TER-TGV находится в 16,4 км. Поезда доезжают до Лионского вокзала Парижа примерно за 5 часов 50 минут.

До комплекса можно добраться по автомагистрали A8, съезд № 46 «Villeneuve-Loubet Plage».

15,6 км от центра Ниццы

18,5 км от центра Канн

Аэропорт Ницца-Лазурный берег в 9 км по A8

Расположение и объекты поблизости