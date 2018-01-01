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Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция

Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
от
€265,000
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4
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О комплексе

Современный жилой комплекс в окружении зелени с лифтом и подземным паркингом.

Удобства и оснащение в доме
  • Видеонаблюдение
  • Напольная плитка большого формата 60х60 см
  • Гладкая краска
  • Окна с двойным остеклением
  • Электрические рольставни
  • Индивидуальное электрическое отопление
  • Термодинамический бак для горячей воды
  • Ванная комната с настенной плиткой, умывальником и полотенцесушителем
Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в самом сердце оживленного района Карнолес, по соседству с ресторанами, магазинами, городскими услугами и развлечениями, все преимущества городской жизни в спокойной обстановке.

Местонахождение новостройки
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция

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Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
от
€265,000
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Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
от
€258,000
Агентство: TRANIO
Новостройка находится в центре города Сен-Лоран-дю-Вар, напротив застройщики реконструируют сквер и площадь. Рядом есть рестораны, магазины и вся инфраструктура. Новая резиденция предлагает от студий до четырёхкомнатных квартир. Во дворе резиденции будет сделан сад для жильцов состоящий из оливковых деревьев, лип, лимонных и апельсиновых деревьев. Парковка в подвале с дверью на дистанционном управлении. Комнаты для велосипедов охраняются на первом и цокольном этажах. Лифты обслуживают все этажи и парковку. На первом этаже к услугам жильцов будет выбор магазинов. Место на паркинге уже включено в цену. Удобства и оснащение в доме Стены и потолки всех помещений окрашены гладкой белой краской Полы всех помещений покрыты глазурованной керамогранитной плиткой Ванные и душевые комнаты облицованы плиткой, оборудованы полотенцесушителем и умывальником, зеркалом с подсветкой Двойное остекление на всех окнах Рольставни моторизованы в жилых комнатах Горячая вода производится тепловым насосом Индивидуальное отопление с помощью конвекторов Доступ в вестибюли контролируется цифровым кодом, видеофоном и бейджем Vigik Входные двери оборудованы замками безопасности A2P Расположение и объекты поблизости 30 м от автобусной остановки — 8 маршрутов, обслуживающих центр города, ж/д станцию, пляжи, порт, торговый центр, колледж, средние школы 1 км от будущей трамвайной остановки, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год 1 км от ж/д станции национальных и международных линий 500 м от будущего проекта канатной дороги, соединяющей центр Сен-Лоран-дю-Вар с районом Ницца Меридия 3 минуты до автомагистрали A8 в направлении Канн и Монако 8 минут на машине от аэропорта Ницца-Лазурный Берег
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€355,000
Агентство: TRANIO
С фасадом из красной охры, напоминающим культовую площадь Массена, комплекс несет в себе местный колорит и напоминает, в какой степени проект тесно связан с духом района и историей города. Квартиры от 2 до 5 комнат предлагают красивые планировки и беспрепятственный вид на холмы города, площадь и красивое здание старого вокзала. Все квартиры с красивыми террасами, которые расширяют ваш интерьер, позволяя свету проникать внутрь. 4 квартиры имеют огромные террасы на крыше. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2 квартал 2025 года. Самые крупные и надежные застройщики банка Франции. Удобства и оснащение в доме плитка большого формата 60 ​​x 60 см ванная комната оборудована тумбой, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем и очень плоским душевой поддон электрические рольставни в жилых комнатах + централизованное управление место для хранения велосипедов и детских колясок предварительное оборудование для электромобиля двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции цветной видеофон качественная интернет-инфраструктура с установкой розеток в гостиной и спальнях почтовые ящики и цифровой консьерж-сервис система "умный дом" : управление централизованным отоплением с помощью умного термостата, управление электрическими жалюзи (опционально), детектор вторжения (опционально) 3-месячная поддержка в настройке всего оборудования 2 года гарантии на оборудование, предварительно установленное в вашем доме Инфраструктура Находится на площади старого вокзала, где сейчас вместо него фуд-корт, рядом есть кафе, рестораны, супермаркет, рынок. Расположение и объекты поблизости Граничащая со знаменитой бухтой Ангелов и ее 7-километровым непрерывным пляжем, столица Французской Ривьеры обладает природной красотой. Люди посещают его со всего мира благодаря аэропорту, который обслуживает 102 пункта назначения в 41 стране. Элегантная и популярная, Ницца — это оживленный город, где искусство и культура занимают видное место, о чем свидетельствуют знаменитый джазовый фестиваль и карнавал в Ницце. Район «Либе», как его любят называть жители Ниццы, — это исторический, аутентичный и оживленный район, который до начала 2000-х годов был наиболее известен своим чудесным рынком под открытым небом. В 2012 году произошла настоящая метаморфоза с реконструкцией вокзала Gare du Sud, идентичного его первому проекту в 1892 году.
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Курбевуа, Франция
от
€631,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс ка внутри так и снаружи выполнен в Викторианском стиле. Прямо рядом есть красивый парк с детской площадкой, а двор украшен центральным садом с декоративным фонтаном. У некоторых квартир имеется подвал. Он предлагает квартиры, от студий до 6-комнатных. Затененный балкон, открытая терраса или частный сад, площадь которых может достигать 65 м2, расширяют апартаменты. Есть помещения для хранения, ремонта и обслуживания велосипедов. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос обеспечивает горячую воду, а также установлены полы с подогревом/охлаждением. Полы покрыты паркетом или плиткой В прихожей и спальнях установлены шкафы Ванная или душевая комната облицованы элегантной плиткой Высота потолков до 2,70 м Окна с двойным остеклением, рольставни с электроприводом и централизованным управлением Входные двери оснащены 5-точечным замком Видеофон для посетителей и пропуском Vigik для жильцов Расположение и объекты поблизости Город Пюто, расположенный на левом берегу Сены, является одним из самых востребованных пригородов Парижа. Он граничит с такими городами, как Нейи-сюр-Сен, Нантер, Сюрен и Курбевуа. Жители особенно ценят Пюто за полный спектр предлагаемых услуг, множество парков и отличное транспортное сообщение. Пешком можно добраться за 1 минуту до яслей, 15 минут до спортивных сооружений, 11 минут до рынка и близлежащих магазинов. На велосипеде всего 11 минут от Ла Дефанс и 18 минут от Булонского леса. На автобусе за 11 минут можно доехать до ратуши Пюто. На трамвае 22 минуты до национального парка Сен-Клу.
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