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Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция

Курбевуа, Франция
от
€631,000
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7
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О комплексе

Жилой комплекс ка внутри так и снаружи выполнен в Викторианском стиле. Прямо рядом есть красивый парк с детской площадкой, а двор украшен центральным садом с декоративным фонтаном. У некоторых квартир имеется подвал. Он предлагает квартиры, от студий до 6-комнатных. Затененный балкон, открытая терраса или частный сад, площадь которых может достигать 65 м2, расширяют апартаменты. Есть помещения для хранения, ремонта и обслуживания велосипедов.

Удобства и оснащение в доме
  • Тепловой насос обеспечивает горячую воду, а также установлены полы с подогревом/охлаждением.
  • Полы покрыты паркетом или плиткой
  • В прихожей и спальнях установлены шкафы
  • Ванная или душевая комната облицованы элегантной плиткой
  • Высота потолков до 2,70 м
  • Окна с двойным остеклением, рольставни с электроприводом и централизованным управлением
  • Входные двери оснащены 5-точечным замком
  • Видеофон для посетителей и пропуском Vigik для жильцов
Расположение и объекты поблизости

Город Пюто, расположенный на левом берегу Сены, является одним из самых востребованных пригородов Парижа. Он граничит с такими городами, как Нейи-сюр-Сен, Нантер, Сюрен и Курбевуа. Жители особенно ценят Пюто за полный спектр предлагаемых услуг, множество парков и отличное транспортное сообщение.

Пешком можно добраться за 1 минуту до яслей, 15 минут до спортивных сооружений, 11 минут до рынка и близлежащих магазинов. На велосипеде всего 11 минут от Ла Дефанс и 18 минут от Булонского леса. На автобусе за 11 минут можно доехать до ратуши Пюто. На трамвае 22 минуты до национального парка Сен-Клу.

Местонахождение новостройки
Курбевуа, Франция

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Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Курбевуа, Франция
от
€631,000
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