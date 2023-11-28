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131 объект найдено
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Замок 10 спален
Пуатье, Франция
10
700 м²
2
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
€2,00 млн
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Языки общения: English, Русский
+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Замок
Бордо, Франция
1 400 м²
Франция Аквитания, регион г.Бордо Замок с виноградником 70 га Уник…
€39,00 млн
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Замок
Франция
1 200 м²
Франция Долина Луары Замок в 2 часах от Парижа Очаровательный замо…
€1,69 млн
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Замок
Франция
2 300 м²
Франция Долина Луары Регион Турен Исторический замок Великолеп…
€2,55 млн
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Замок 14 комнат
Les Ulis, Франция
14
3
"Замок Спящей Красавицы" смотрящийся в зеркальное озеро. Пожалуй один из самых впечатляющ…
€9,40 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок 6 спален
Pont-de-Poitte, Франция
6
1 000 м²
Редкий Замок эпохи Ренессанса с богатой историей. Нормандия, 80км от Парижа. Замок 1000м2…
€4,80 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок
Vimoutiers, Франция
3
Нормандия, знаменитая виллf импрессионистов Живерни, 45мин от Парижа. Замок конца XVIII в…
€3,90 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок
Метрополия Франции, Франция
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ШАТО ИЛЬ ДЕ ФРАНС
Цена по запросу
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Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок 6 спален
Пуатье, Франция
6
800 м²
3
Электронный Замок XIX века в долине Замков Луары, 15мин до центра г. Пуатье. Замок 800m2 …
€5,90 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок 6 спален
Лизьё, Франция
6
600 м²
2
Элегантный замок. Нормандия, 1ч20 от Парижа, 40мин Довиль. Охотничий Мануар Луи XV. Жи…
€2,90 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок 7 спален
Онфлёр, Франция
7
580 м²
2
Чудесный Замок XVIII века в прекрасном состоянии ( полная реставрация в 2020г). Уникально…
€3,48 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок 9 спален
Le Vieil-Evreux, Франция
9
850 м²
2
Нормандия – великолепный замок 17-18 веков. Этот исключительный дом в стиле Людовика XIII, …
€3,70 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок 5 спален с гаражом
Париж, Франция
5
750 м²
3
Элегантное имение в непосредственной близости от Парижа (45 мин). 20 мин до международного…
€3,65 млн
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Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок 10 спален
Париж, Франция
30
1 000 м²
ЗАМОК РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
€15,00 млн
2
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+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Замок 7 спален
Метрополия Франции, Франция
20
800 м²
Замок в 45 минутах от Парижа ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС: Замок 20 комнат 7 спален 800 м² 50 км к юг…
€14,80 млн
1
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Языки общения: English, Русский
+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Замок 30 комнат
Монпелье, Франция
30
1 300 м²
ЗАМОК В ТУРЕНЕ Замок 30 комнат 29 спален 1300 м² Продается замок с исторической ценнос…
€14,95 млн
1
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+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Замок 35 комнат
Орли, Франция
35
1 700 м²
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК В ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС Замок 35 комнат 25 спален 1700 м² Иль-де-Франс. Расп…
€12,50 млн
2
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+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Замок 30 комнат с видом на горы, с c ремонтом
Nizerolles, Франция
30
1 200 м²
Артикул: ART2547 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК Замок 30 комнат 20 спален 1200 м² Замок, первон…
€12,60 млн
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+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Замок 17 комнат
Tours, Франция
17
1 200 м²
ЮЖНЫЙ ТУРЕНСКИЙ ЗАМОК Замок 17 комнат 11 спален 1200 м² Замок, расположенный на берег…
€1,65 млн
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+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Замок 9 спален
Tours, Франция
23
1 400 м²
CHATEAU В ЮЖНОЙ ТУРЕНЕ Замок 23 комнаты 9 спален 1400 м² Внушительный и великолепный …
€3,95 млн
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+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Замок 54 комнаты
Шаранта, Франция
54
1 300 м²
ЗАМОК XIX ВЕКА Замок 54 комнаты 40 спален 1300 м² Исключительный замок 19-го века в ду…
€1,80 млн
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+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Замок 10 спален
Жиронда, Франция
18
1 036 м²
Замок 18 комнат 10 спален 1036 м² В Жиронде, в 40 км от Бордо, у ворот…
€2,30 млн
3
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+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Замок 6 спален
Orleans, Франция
12
Замок 12 комнат 6 спален 360 м² Замок недалеко от Орлеана, расположенный на краю Орлеанск…
€2,32 млн
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+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Замок 9 спален
Блуа, Франция
9
600 м²
3
Замок XIX века в в самом сердце Долины Луары, 15км до Блуа. Замок общей площадью 600м2, 9…
€1,70 млн
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+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Замок 10 спален
Tours, Франция
10
680 м²
3
Замок XIX века, 25км от Тура, в знаменитой Долине Луары. Замок жилой площадью 680м2, 10 с…
€1,79 млн
1
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Языки общения: English, Русский
+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Замок
Tours, Франция
1 200 м²
3
Замок XIX века в отличном состоянии 15км от Тура, Долина Луары. Замок общей площадью 1200…
€1,49 млн
1
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+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Замок 7 спален
Tours, Франция
7
450 м²
5
Чудесный Замок "Спящей Красавицы" в Долине Луары, 35км от Тура. Замок общей площадью 450m…
€1,15 млн
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+79112529002
Ms91125290002@gmail.com
Замок
Метрополия Франции, Франция
700 м²
Франция регион Пуату-Шаранта (Новая Аквитания) Замок с выходом к реке …
€1,47 млн
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Замок
Метрополия Франции, Франция
450 м²
Франция регион Пуату-Шаранта Замок с парком Настоящий Замок Спяще…
€1,26 млн
2
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Замок
Бордо, Франция
1 000 м²
Франция Аквитания г.Бордо Замок в итальянском стиле Элегантный…
€3,40 млн
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