Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция

Комплекс предлагает от студий до 4-комнатных квартир. Каждая квартира светлая, функциональная, с приятной температурой летом и зимой. Большинство квартир имеют большие террасы и балконы, которые можно оборудовать.

Управление освещением и рольставни во всех комнатах

Бокс в гараже оборудован розеткой для зарядки автомобиля

Доступ к парковке через электронное управление

Видеонаблюдение в холле и на парковках

Плитка из керамогранита 60х60 см

Централизованные электрические жалюзи

Паркет опционально

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Уникальная резиденция находится в самом центре города в окружении всех удобств.

Престижное место со времен Прекрасной эпохи, Кап д'Ай — это место для прогулок и ботаническая тропа, популярная среди любителей подлинного Средиземноморья. Поселение на скале с видом на море, предлагает идеальное расположение в 9 минутах езды от Монако. Кап д'Ай также является морским курортом, известным своими природными пляжами и торговым центром в нескольких минутах ходьбы. Два еженедельных рынка оживляют порт и площадь Свободы каждую неделю. Есть также сады, парки и зеленые зоны. По автостраде A8 можно добраться до Монако, Марселя и Ниццы.