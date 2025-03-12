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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция

Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция

Кап-д’Ай, Франция
от
$408,685
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5
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ID: 24853
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In CRM: 2271657
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Ницца
  • Деревня
    Кап-д’Ай

О комплексе

Комплекс предлагает от студий до 4-комнатных квартир. Каждая квартира светлая, функциональная, с приятной температурой летом и зимой. Большинство квартир имеют большие террасы и балконы, которые можно оборудовать.

Удобства и оснащение в доме
  • Управление освещением и рольставни во всех комнатах
  • Бокс в гараже оборудован розеткой для зарядки автомобиля
  • Доступ к парковке через электронное управление
  • Видеонаблюдение в холле и на парковках
  • Плитка из керамогранита 60х60 см
  • Централизованные электрические жалюзи
  • Паркет опционально
Расположение и объекты поблизости

Уникальная резиденция находится в самом центре города в окружении всех удобств.

Престижное место со времен Прекрасной эпохи, Кап д'Ай — это место для прогулок и ботаническая тропа, популярная среди любителей подлинного Средиземноморья. Поселение на скале с видом на море, предлагает идеальное расположение в 9 минутах езды от Монако. Кап д'Ай также является морским курортом, известным своими природными пляжами и торговым центром в нескольких минутах ходьбы. Два еженедельных рынка оживляют порт и площадь Свободы каждую неделю. Есть также сады, парки и зеленые зоны. По автостраде A8 можно добраться до Монако, Марселя и Ниццы.

Местонахождение на карте

Кап-д’Ай, Франция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Кап-д’Ай, Франция
от
$408,685
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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