Резиденция Первая линия, пляж в 2-х минутах ходьбы

Резиденция с бассейном и садом, большинство квартир с видом на море. Все квартиры с большими террасами.

В резиденции всего 10 квартир. До пляжа 5 минут пешком. Сдача во втором квартале 2026 года.

При постройке резиденции используются материалы класса люкс. Есть возможность изменить планировку квартир и выбрать материалы для отделки квартиры.

Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор.

Варианты квартир :

4-х комнатная 101 м2 с садом , большая терраса 64 м2, сад 48 м2 подземная парковка, 950000 евро.