Резиденция Первая линия, пляж в 2-х минутах ходьбы

Резиденция с бассейном и садом, большинство квартир с видом на море. Все квартиры с большими террасами.
В резиденции всего 10 квартир. До пляжа 5 минут пешком. Сдача во втором квартале 2026 года.
При постройке резиденции используются материалы класса люкс. Есть возможность изменить планировку квартир и выбрать материалы для отделки квартиры.
Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор.
Варианты квартир :
4-х комнатная 101 м2 с садом , большая терраса 64 м2, сад 48 м2 подземная парковка, 950000 евро.