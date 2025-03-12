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Резиденция Первая линия, пляж в 2-х минутах ходьбы

Канны, Франция
Цена по запросу
;
2
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 26004
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Grasse
  • Город
    Канны

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Резиденция с бассейном и садом, большинство квартир с видом на море. Все квартиры с большими террасами. 

В резиденции всего 10 квартир. До пляжа 5 минут пешком. Сдача во втором квартале 2026 года. 

При постройке резиденции используются материалы класса люкс. Есть возможность изменить планировку квартир и выбрать материалы для отделки квартиры.

Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор. 

Варианты квартир :

4-х комнатная 101 м2 с садом , большая терраса 64 м2, сад 48 м2  подземная парковка, 950000 евро. 

 

 

Местонахождение на карте

Канны, Франция

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Резиденция Первая линия, пляж в 2-х минутах ходьбы
Канны, Франция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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