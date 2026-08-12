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Виллы во Франции

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Канны
15
Бордо
11
Антиб
5
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264
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471 объект найдено
Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 10
Площадь 952 м²
Продажа имения, состоящего из двух вилл, расположенного между Каннами и Ниццей, в непосредст…
$14,68 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Трехуровневая современная вилла, площадью 300 кв.м., расположена на возвышенностях Villefran…
$5,24 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Эта вилла расположена в охраняемом домене «Chèvre d'Or», состоящем исключительно из частных …
$3,03 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 257 м²
Двухэтажная вилла, жилой площадью 257 кв.м. идеально расположенна на Кап д'Антиб в 500 метра…
$5,65 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 625 м²
Двухэтажная вилла в современном стиле, расположенная в тихом зеленом районе в Мужен, 10 мину…
$7,58 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Расположенная в престижном жилом районе между Ниццей и Монако, рядом с живописным городком В…
$14,56 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Провансальский дом площадью 260 м², с красивыми видами на Средиземное море и Альпы, с ухожен…
$4,32 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
В самом сердце Канн, всего в нескольких минутах от набережной Круазетт и Дворца фестивалей, …
$2,52 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Двухэтажная вилла в стиле бель эпок, с красивыми видами на море, общей площадью 450 кв.м., о…
$4,08 млн
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Вилла 10 комнат в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла 10 комнат
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Роскошная вилла на продажу – Уникальная недвижимость в двух шагах от отеля Four Seasons Gran…
Цена по запросу
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продажа полностью отреставрированной виллы, расположенной в закрытом домене на возвышенностя…
$1,27 млн
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Вилла 6 комнат в Moyenne Corniche, Франция
Вилла 6 комнат
Moyenne Corniche, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
В нескольких минутах от Монако — Исключительная вилла в Эз с панорамным видом на море Рас…
$4,68 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Имение под реновацию на возвышенностях Вильфранш-сюр-мер с красивым видом на море, бухту Вил…
$2,22 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Площадь 700 м²
Роскошное владение, состоящее из трёх домов, удобно расположенное на холмах Мужен, с панорам…
$6,82 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Просторная вилла в закрытом домене на возвышенности Трайас, Теуль-сюр-Мер, с панорамным видо…
$6,94 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Роскошная вилла в стиле Прованс, площадью около 400 кв.м., с красивым видом на море и горы, …
$10,44 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Продажа вилл в новом жилом комплексе, расположенном в одном из самых престижных жилых районо…
$2,57 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Эта роскошная вилла с великолепным видом на море и горы расположена на Кап д’Антиб, рядом с …
$11,08 млн
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Вилла 12 комнат в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 12 комнат
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Число комнат 12
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Роскошная вилла с панорамным видом на залив Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном Берегу Франции, 9,…
$11,54 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Продажа дома в Вильнёв-Лубе, в 2 км до моря, в элитном коттеджном посёлке с парком, теннисны…
$3,44 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 620 м²
Этаж 3
Эта вилла в стиле «Бель Эпок» расположена в привилегированном месте Лазурного берега, на воз…
Цена по запросу
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Вилла в Rue Edouard Perrichi, Франция
Вилла
Rue Edouard Perrichi, Франция
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Уникальная вилла в Тулоне — вид на море и стратегическое расположение на Лазурном берегу …
$3,37 млн
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Агентство
Аталанта
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
С видом на залив Канн, Леринские острова и Средиземное море, эта исключительная вилла площад…
Цена по запросу
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Небольшая вилла в типичном стиле нисуаз, удобно расположенна в Вильфранше, близко от Ниццы и…
$1,98 млн
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Вилла 12 комнат в Avenue Sir Winston Churchill, Франция
Вилла 12 комнат
Avenue Sir Winston Churchill, Франция
Число комнат 12
Площадь 320 м²
Исключительная вилла в стиле Belle Époque — Панорамный вид на Монако и Средиземное море П…
$8,18 млн
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$539,127
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Этаж 2
Новая вилла на возвышенностях Вильфранш-сюр-Мер с панорамным видом на море и мыс Кап Ферра. …
$11,21 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла в Super Cannes - ухоженная вилла площадью 300 кв.м, с превосходным панорамным видом на…
$5,25 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Эта одноэтажная вилла общей площадью около 550 м² расположена в закрытой охраняемой резиденц…
$9,02 млн
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Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Современная вилла с бассейном и видом на море, расположенная в тихом уютном месте на Француз…
$5,54 млн
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