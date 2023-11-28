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Виллы во Франции

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856 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Мужен, Франция
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
Комнаты 5
Площадь 116 м²
Полностью отремонтированный дом в 2022 году, общей площадью 116 квадратных метров, раскинулс…
€840,000
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Вилла 6 комнат в Ницца, Франция
Вилла 6 комнат
Ницца, Франция
Комнаты 6
Площадь 141 м²
Недавно построенная вилла расположенная на холмах Ниццы с видом на море. Большая гостинная с…
€920,000
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 900 м²
Франция Лазурный берег, г.Канны Вилла-имение Превосходная вилла-им…
€9,80 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 855 м²
Франция Лазурный берег Вилла в Каннах Красивая вилла в средиземном…
€13,90 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 630 м²
Франция Лазурный берег Канны Вилла "Belle Époque" Вилла в…
€19,90 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция регион Прованс - Альпы - Лазурный берег Вилла с парком Эле…
€13,75 млн
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Вилла 18 комнат в Париж, Франция
Вилла 18 комнат
Париж, Франция
Комнаты 18
Площадь 1 000 м²
Франция Лазурный берег, Канны   Шикарная вилла-поместье   Ро…
€29,00 млн
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Вилла 5 спален в Вильнёв-Лубе, Франция
Вилла 5 спален
Вильнёв-Лубе, Франция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Очаровательная вилла в самой красивой закрытой и охраняемой резиденции — Les Hauts de Vaugre…
€2,30 млн
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Вилла 5 комнат в Антиб, Франция
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Вилла, площадью 160 м. Площадь сада — 700 м. Бассейн с подогревом. На цокольном этаже — гос…
€1,79 млн
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Вилла 7 комнат в Больё-сюр-Мер, Франция
Вилла 7 комнат
Больё-сюр-Мер, Франция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Красивая вилла 200 м2 в закрытой резиденции в центре Больё-сюр-Мер. Вилла состоит из: …
€2,70 млн
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Вилла 5 комнат в Антиб, Франция
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
Комнаты 5
Красивая вилла на Cap d`Antibes с видом на море. Большой сад с бассейном и джакузи. Вилла с…
€4,50 млн
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Вилла 7 комнат в Больё-сюр-Мер, Франция
Вилла 7 комнат
Больё-сюр-Мер, Франция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Красивая вилла 200 м2 в закрытой резиденции в центре Больё-сюр-Мер. Вилла состоит из: …
€2,70 млн
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 300 м²
Франция Лазурный берег 3 виллы с пляжем Уникальный объект на Лазу…
€58,00 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 800 м²
Франция регион Прованс Вилла в прованском стиле Элегантная вилла …
€7,50 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 022 м²
Франция Лазурный берег Вилла с парком 8800м2 Одна из самых элеган…
€59,00 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 880 м²
Франция Лазурный берег Вилла с парком 1,6 га Уникальная современна…
€12,80 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 880 м²
Франция Лазурный берег Вилла в 5 мин от Монако Редкое предложение.…
€18,55 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 550 м²
Франция Лазурный берег Вилла рядом с Монако Чудесная вилла в стил…
€20,50 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция Лазурный берег Канны Вилла-имение Уникальный для Лазур…
€29,00 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 550 м²
Франция Регион Рона-Альпы Женевское озеро Вилла с пляжем Очен…
€7,40 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Лазурный берег Вилла с красивым видом Роскошная вилла в фл…
€17,00 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 198 м²
Франция Лазурный берег Вилла-имение рядом с Монако Уникальный объе…
€19,30 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 730 м²
Франция Лазурный берег Вилла с видом на море Вилла-поместье, вилла…
€24,90 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 416 м²
Франция Лазурный берег Вилла в Сен-Тропе Очаровательная вилла в …
€17,50 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 750 м²
Франция Лазурный берег Вилла с парком 1,6 га Уютная шикарная вилла…
€12,80 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 200 м²
Франция Лазурный берег, округ Ницца Имение с участком 52га Уника…
€9,80 млн
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Вилла 4 спальни в Сент-Максим, Франция
Вилла 4 спальни
Сент-Максим, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Красивая 5 - комнатная вилла с бассейном и видом на море на деревню Сен-Тэг1> Тропе для прод…
€3,00 млн
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Вилла в Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Ссылка. 052022-005 Для тех, кто ищет французское очарование, это оно. Этот фермерский дом ок…
€4,20 млн
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Вилла 5 спален в Канны, Франция
Вилла 5 спален
Канны, Франция
Количество спален 5
Площадь 573 м²
REF: 062022-008. Эта поразительная современная вилла Mid Century предлагает захватывающий ви…
€4,95 млн
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Вилла 10 спален в Гримо, Франция
Вилла 10 спален
Гримо, Франция
Количество спален 10
Площадь 540 м²
В закрытом сообществе, недалеко от пляжей, семейная вилла будет полностью отремонтирована. …
€3,07 млн
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Параметры недвижимости во Франции

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