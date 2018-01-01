Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция

Ницца, Франция

от €355,000

С фасадом из красной охры, напоминающим культовую площадь Массена, комплекс несет в себе местный колорит и напоминает, в какой степени проект тесно связан с духом района и историей города. Квартиры от 2 до 5 комнат предлагают красивые планировки и беспрепятственный вид на холмы города, площадь и красивое здание старого вокзала. Все квартиры с красивыми террасами, которые расширяют ваш интерьер, позволяя свету проникать внутрь. 4 квартиры имеют огромные террасы на крыше. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2 квартал 2025 года. Самые крупные и надежные застройщики банка Франции. Удобства и оснащение в доме плитка большого формата 60 ​​x 60 см ванная комната оборудована тумбой, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем и очень плоским душевой поддон электрические рольставни в жилых комнатах + централизованное управление место для хранения велосипедов и детских колясок предварительное оборудование для электромобиля двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции цветной видеофон качественная интернет-инфраструктура с установкой розеток в гостиной и спальнях почтовые ящики и цифровой консьерж-сервис система "умный дом" : управление централизованным отоплением с помощью умного термостата, управление электрическими жалюзи (опционально), детектор вторжения (опционально) 3-месячная поддержка в настройке всего оборудования 2 года гарантии на оборудование, предварительно установленное в вашем доме Инфраструктура Находится на площади старого вокзала, где сейчас вместо него фуд-корт, рядом есть кафе, рестораны, супермаркет, рынок. Расположение и объекты поблизости Граничащая со знаменитой бухтой Ангелов и ее 7-километровым непрерывным пляжем, столица Французской Ривьеры обладает природной красотой. Люди посещают его со всего мира благодаря аэропорту, который обслуживает 102 пункта назначения в 41 стране. Элегантная и популярная, Ницца — это оживленный город, где искусство и культура занимают видное место, о чем свидетельствуют знаменитый джазовый фестиваль и карнавал в Ницце. Район «Либе», как его любят называть жители Ниццы, — это исторический, аутентичный и оживленный район, который до начала 2000-х годов был наиболее известен своим чудесным рынком под открытым небом. В 2012 году произошла настоящая метаморфоза с реконструкцией вокзала Gare du Sud, идентичного его первому проекту в 1892 году.