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Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция

Канны, Франция
от
€276,000
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4
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О комплексе

Современный жилой комплекс состоит из 46 квартир с 2-5 комнатами и 4 двухэтажных домов, пышного средиземноморского сада, подземного паркинга, места для хранения велосипедов и детских колясок.

Удобства и оснащение в доме
  • Освещенные общие зоны, система наблюдения с камерами, доступ Vigik, видеотелефон
  • Система умный дом с управлением со смартфона или планшета
  • 3-месячная поддержка по началу работы и настройке всего предустановленного оборудования
  • 2-летняя гарантия на оборудование, уже установленное дома
  • Дверь лестничной площадки оснащена 5-точечным замком A2P
  • Двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции
  • Электрические жалюзи в гостиных
  • Ванная комната с туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем, ванной или плоским душевым поддоном
Расположение и объекты поблизости
  • 2 км до вокзала Канн
  • 3 км до пляжей Канн
  • 25 км до аэропорта Ницца-Лазурный берег
Местонахождение новостройки
Канны, Франция

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Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Канны, Франция
от
€276,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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С фасадом из красной охры, напоминающим культовую площадь Массена, комплекс несет в себе местный колорит и напоминает, в какой степени проект тесно связан с духом района и историей города. Квартиры от 2 до 5 комнат предлагают красивые планировки и беспрепятственный вид на холмы города, площадь и красивое здание старого вокзала. Все квартиры с красивыми террасами, которые расширяют ваш интерьер, позволяя свету проникать внутрь. 4 квартиры имеют огромные террасы на крыше. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2 квартал 2025 года. Самые крупные и надежные застройщики банка Франции. Удобства и оснащение в доме плитка большого формата 60 ​​x 60 см ванная комната оборудована тумбой, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем и очень плоским душевой поддон электрические рольставни в жилых комнатах + централизованное управление место для хранения велосипедов и детских колясок предварительное оборудование для электромобиля двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции цветной видеофон качественная интернет-инфраструктура с установкой розеток в гостиной и спальнях почтовые ящики и цифровой консьерж-сервис система "умный дом" : управление централизованным отоплением с помощью умного термостата, управление электрическими жалюзи (опционально), детектор вторжения (опционально) 3-месячная поддержка в настройке всего оборудования 2 года гарантии на оборудование, предварительно установленное в вашем доме Инфраструктура Находится на площади старого вокзала, где сейчас вместо него фуд-корт, рядом есть кафе, рестораны, супермаркет, рынок. Расположение и объекты поблизости Граничащая со знаменитой бухтой Ангелов и ее 7-километровым непрерывным пляжем, столица Французской Ривьеры обладает природной красотой. Люди посещают его со всего мира благодаря аэропорту, который обслуживает 102 пункта назначения в 41 стране. Элегантная и популярная, Ницца — это оживленный город, где искусство и культура занимают видное место, о чем свидетельствуют знаменитый джазовый фестиваль и карнавал в Ницце. Район «Либе», как его любят называть жители Ниццы, — это исторический, аутентичный и оживленный район, который до начала 2000-х годов был наиболее известен своим чудесным рынком под открытым небом. В 2012 году произошла настоящая метаморфоза с реконструкцией вокзала Gare du Sud, идентичного его первому проекту в 1892 году.
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