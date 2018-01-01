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Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция

Le Plessis-Robinson, Франция
от
€605,000
;
12
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О комплексе

Комплекс состоит из 4 корпусов, между которым есть ландшафтный сад. Также есть хранилище для велосипедов и колясок на первом этаже, подземная автостоянка.

Удобства и оснащение в доме
  • Дверь лестничной площадки высотой 2,14 м с пятиточечным замком
  • Контроль доступа с помощью диджикода, значка Вигик и видеофона
  • Высота потолков 2,6-2,8 м
  • Просторные частные сады на первом этаже (в среднем 58 м²)
  • Инженерный или массивный паркет в сухих помещениях
  • Керамогранит 30х60 см на стенах на высоте дверного проема, для ванных комнат и душевых
  • Плитка из керамогранита 30х60 см или 60х60 см на полу влажных помещений
  • Светодиоды в ванных и душевых комнатах
  • Электрический полотенцесушитель
  • Подвесные унитазы
  • Встроенные шкафы
  • Электрические рольставни с централизованным управлением
Расположение и объекты поблизости

Ле-Плесси-Робинсон, расположенный в 6 км от Парижа, сочетает городской пейзаж с лесным массивом. Рядом с комплексом есть все местные удобства, которые облегчают повседневную жизнь: ясли, начальная школа, колледж и будущая остановка трамвая 10 прямо у дома. В 500 м находится остановка трамвая 6. Всего за 30 минут можно добраться до вокзала Монпарнас.

Местонахождение новостройки
Le Plessis-Robinson, Франция

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Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Le Plessis-Robinson, Франция
от
€605,000
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