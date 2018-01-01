Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция

Комплекс состоит из 4 корпусов, между которым есть ландшафтный сад. Также есть хранилище для велосипедов и колясок на первом этаже, подземная автостоянка.

Дверь лестничной площадки высотой 2,14 м с пятиточечным замком

Контроль доступа с помощью диджикода, значка Вигик и видеофона

Высота потолков 2,6-2,8 м

Просторные частные сады на первом этаже (в среднем 58 м²)

Инженерный или массивный паркет в сухих помещениях

Керамогранит 30х60 см на стенах на высоте дверного проема, для ванных комнат и душевых

Плитка из керамогранита 30х60 см или 60х60 см на полу влажных помещений

Светодиоды в ванных и душевых комнатах

Электрический полотенцесушитель

Подвесные унитазы

Встроенные шкафы

Электрические рольставни с централизованным управлением

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Ле-Плесси-Робинсон, расположенный в 6 км от Парижа, сочетает городской пейзаж с лесным массивом. Рядом с комплексом есть все местные удобства, которые облегчают повседневную жизнь: ясли, начальная школа, колледж и будущая остановка трамвая 10 прямо у дома. В 500 м находится остановка трамвая 6. Всего за 30 минут можно добраться до вокзала Монпарнас.