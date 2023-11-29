В центре комплекса между корпусами сделан ландшафтный сад, а в южной части участка есть общий бассейн. Частные парковочные места в подвале оборудованы зарядными станциями, также есть комната для велосипедов.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос для отопления и охлаждения
Плитка большого формата
Подвесной шкафчик для ванной
Стеклянная перегородка для душа
Окна с двойным остеклением и рольставни
Инфраструктура
Автобусная остановка в 50 м
Парк Эксфлора в 550 м
Пляж Антиб-Жуан-ле-Пен в 800 м
Экономический центр Софии-Антиполис в 8 км
Международный аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 18 км
Расположение и объекты поблизости
Идеально расположенный между Ниццей и Каннами, Антиб предлагает уникальный образ жизни в самом сердце Лазурного берега. Комплекс находится в западной части, менее чем в 10 минутах от исторического центра города.
Современный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа предлагает своим жильцам комфорт и безопасность. Сдача проекта - 30.09.2024.
Удобства и оснащение в доме
Доступ к гаражам в подвале с помощью индивидуального пульта дистанционного управления
Подключенная система безопасного контроля доступа, управляемая со смартфона или планшета и бейджа Vigik
Автоматическое освещение лестничных площадок датчиками присутствия
Велосипедная комната с электрическими розетками
Керамогранит 45х45 см
Электрические жалюзи во всех комнатах
Окна с двойным изоляционным остеклением
Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, тумбочками, зеркалами и LED освещением
Шкафы с раздвижными дверцами
Расположение и объекты поблизости
Комплекс идеально расположен - все услуги и удобства (супермаркет, пекарни, продуктовые магазины, аптека, фитнес-центр и многое другое) находятся недалеко от резиденции. До пляжа можно дойти всего за 5 минут. В Старый город можно попасть за 10 минут на транспорте.