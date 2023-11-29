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Продажа новостроек в Нантер (округ)

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Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Курбевуа, Франция
от
€631,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс ка внутри так и снаружи выполнен в Викторианском стиле. Прямо рядом есть красивый парк с детской площадкой, а двор украшен центральным садом с декоративным фонтаном. У некоторых квартир имеется подвал. Он предлагает квартиры, от студий до 6-комнатных. Затененный балкон, открытая терраса или частный сад, площадь которых может достигать 65 м2, расширяют апартаменты. Есть помещения для хранения, ремонта и обслуживания велосипедов. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос обеспечивает горячую воду, а также установлены полы с подогревом/охлаждением. Полы покрыты паркетом или плиткой В прихожей и спальнях установлены шкафы Ванная или душевая комната облицованы элегантной плиткой Высота потолков до 2,70 м Окна с двойным остеклением, рольставни с электроприводом и централизованным управлением Входные двери оснащены 5-точечным замком Видеофон для посетителей и пропуском Vigik для жильцов Расположение и объекты поблизости Город Пюто, расположенный на левом берегу Сены, является одним из самых востребованных пригородов Парижа. Он граничит с такими городами, как Нейи-сюр-Сен, Нантер, Сюрен и Курбевуа. Жители особенно ценят Пюто за полный спектр предлагаемых услуг, множество парков и отличное транспортное сообщение. Пешком можно добраться за 1 минуту до яслей, 15 минут до спортивных сооружений, 11 минут до рынка и близлежащих магазинов. На велосипеде всего 11 минут от Ла Дефанс и 18 минут от Булонского леса. На автобусе за 11 минут можно доехать до ратуши Пюто. На трамвае 22 минуты до национального парка Сен-Клу.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Rueil-Malmaison, Франция
от
€306,000
Агентство: TRANIO
В комплексе есть квартиры различных типов - от студий до четырёхкомнатных. Все апартаменты имеют балкон, террасу или частный сад. Резиденция предлагает жильцам общие помещения: коворкинг, гостевую комнату, тренажерный зал, мастерскую DIY. Удобства и оснащение в доме диджикод домофон беспроводная система домашней автоматизации для управления электрическими жалюзи, освещением, программированием отопления и контролем потребления Расположение и объекты поблизости Комплекс находится возле парка и пруда. Рядом есть остановка трамвая T1. Очень близко дому есть известные школы, магазины, а также поля для гольфа, конный центр, теннисные корты.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Rueil-Malmaison, Франция
от
€569,500
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс, окруженный зеленью, предлагает 54 квартиры различных типов - от студий до апартаментов с 5 комнатами. Просторные балконы расширяют апартаменты, большинство из которых выходят на площадь Сен-Луи. На верхнем этаже обустроены великолепные открытые террасы. В комплексе есть охраняемая подземная парковка. Удобства и оснащение в доме Массивный паркет в гостиных и спальнях Газовое отопление Электрические рольставни Плиточный пол и настенная плитка во всю высоту во влажных помещениях Ванная комната и душевая оборудованы полотенцесушителем и туалетным столиком с зеркалом и световой полосой Доступ в дом контролируется цифровым кодом и пропуском, видеофоном 5-точечный замок входной двери Расположение и объекты поблизости Гарш, популярный город, который простирается между парком Сен-Клу и лесом Мальмезон. В самом сердце города сохранилось очарование старой деревни. Живописные аллеи, обсаженные деревьями площади и историческое наследие, в том числе церковь Сен-Луи, придают этому месту аутентичность. Комплекс идеально расположен в центре города. Магазины, рестораны и рынок расположены вокруг площади Сен-Луи, граничащей с резиденцией. Почта, банки и ратуша, также находятся неподалеку. Культурный центр Сиднея Беше менее чем в 200 метрах, стадион Лео Лагранжа, гимназия Раллека, бассейн и теннисный клуб всего в 2 минутах ходьбы. До Париже на машине можно добраться всего за 15 минут. 220 м до автобусной остановки, 750 до ж/д станции.
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Жилой комплекс Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция
Курбевуа, Франция
от
€1,55 млн
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс предлагает различные типы апартаментов от студий до квартир с 6 комнатами, дуплексы и триплексы. Можно иметь личный сайт или террасу на крыше. К услугам жильцов есть крытый бассейн, спортзал и паркинг. Особенности квартир Больше комфорта, безопасности и экономии благодаря подключенной и интеллектуальной системе Управление отоплением и кондиционированием воздуха с помощью индивидуального фанкойла Электрические регулируемые жалюзи во всех комнатах с дистанционным управлением Мраморный камень на полу в холлах Широкий выбор массивных паркетных полов для гостиных, спален, прихожих и коридоров Широкий выбор плитки и фаянса для кухонь, ванных, душевых и туалетов Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, электрическим полотенцесушителем Шкафы, гардеробные, оборудованные согласно планировке помещения Раздвижные алюминиевые окна в гостиных Наружный кран и настенный светильник в частных садах, а также на большинстве балконов и крыш 5-точечная входнаябронированная дверь Контроль доступа с помощью цифрового кода и видеотелефона Доступ на парковку с помощью распознавания номерного знака и индивидуального дистанционного управления Видеонаблюдение в подвалах Инфраструктура В пешей доступности: церковь - 2 минуты супермаркет - 6 минут больница - 6 минут колледж - 7 минут метро линия 3 - 9 минут метро линия 1 - 15 минут На транспорте: Парижская опера - 24 минуты Лувр - 27 минут Аэропорт Руасси - 28 минут Лионский ж/д вокзал - 35 минут Аэропорт Орли - 40 минут Расположение и объекты поблизости Нёйи-сюр-Сен — один из престижнейших районов Парижа. На западе граничит с Сеной, на юге с Булонским лесом. Главная улица — авеню Шарля де Голля, является продолжением Елисейских Полей. Нёйи-сюр-Сен выбирают для проживания семьи с детьми, так как здесь есть государственные или частные школы и садики, места для культурных мероприятий, эксклюзивные спортивные клубы для игры в поло или теннис, а также школы верховой езды.
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