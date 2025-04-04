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Продажа новостроек в Босолей

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Босолей, Франция
от
$1,41 млн
Представьте себе сияние рассвета над Средиземным морем каждый день. Вся резиденция обращена к заливу Монако, как холст, обрамленный холмами, погружающимися в море. Отсюда открывается беспрепятственный вид на «Роше» Монако, его старый город, собор и Княжеский дворец. Таким образом, большинств…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Босолей, Франция
от
$448,384
Уютная резиденция, расположенная в окружении зелени, где каждая деталь продумана для гармоничной интеграции в окружающий природный ландшафт. Изысканная и современная архитектура здания напоминает нос лодки и предлагает уникальный и современный дизайн. Здание состоит всего из 13 квартира с 2 …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Босолей, Франция
от
$896,768
Окутанная деревенской атмосферой с красочными историческими фасадами, Авеню Профессора Ланжевена восхищает своим спокойствием, центральным расположением и панорамными видами. Благодаря своей композиции, резиденция повторяет изгибы холма и деликатно вписывается между типичными домами, создава…
Агентство
TRANIO
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На карте
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