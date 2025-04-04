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Представьте себе сияние рассвета над Средиземным морем каждый день. Вся резиденция обращена к заливу Монако, как холст, обрамленный холмами, погружающимися в море. Отсюда открывается беспрепятственный вид на «Роше» Монако, его старый город, собор и Княжеский дворец. Таким образом, большинств…
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