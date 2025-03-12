Резиденция рядом с центром Канн и пляжем

Резиденция с большим садом, три здания в резиденции, с верхних этажей есть вид на море и Ларанские острова. Все квартиры с большими террасами и балконами.

До песчанного пляжа 10-ть минут пешком. Рядом с резиденцией есть магазины, бутики, школы. Удобный выезд на автодорогу и к железнодорожному вокзалу.

Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор, есть возможность выбрать отделочные матеииалы.

Варианты квартир :

Студии 30 м2 от 210000 евро;

4-х комнатные квартиры от 78 м2 от 595000 евро;

5-ти комнатные квартиры от 105 м2 от 1109000 евро.