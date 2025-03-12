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Резиденция рядом с центром Канн и пляжем

Канны, Франция
от
$666,245
;
4
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26009
ID новостройки на Realting
In CRM: 619052025
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Grasse
  • Город
    Канны

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Резиденция с большим садом, три здания в резиденции, с верхних этажей есть вид на море и Ларанские острова. Все квартиры с большими террасами и балконами.

До песчанного  пляжа 10-ть минут пешком. Рядом с резиденцией есть магазины, бутики, школы. Удобный выезд на автодорогу и к железнодорожному вокзалу. 

Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор, есть возможность выбрать отделочные матеииалы.

Варианты квартир :

Студии 30 м2 от 210000 евро;

4-х комнатные квартиры от 78 м2 от 595000 евро;

5-ти комнатные квартиры от 105 м2 от 1109000 евро. 

Местонахождение на карте

Канны, Франция

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Резиденция рядом с центром Канн и пляжем
Канны, Франция
от
$666,245
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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