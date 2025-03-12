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  4. Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция

Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция

Эз, Франция
от
$437,065
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7
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ID: 21635
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In CRM: 2391365
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Ницца
  • Деревня
    Эз

О комплексе

Жить на побережье Средиземного моря означает иметь возможность в любое время наслаждаться прелестями его климата, естественного света и потрясающих ароматов. Здесь одинаково важны как внутренняя, так и внешняя зоны. Каждая квартира имеет собственную террасу средней площадью около 40 м2. Панорамные окна создают ощущение света и воздуха в каждой комнате вашего дома. Апартаменты могут похвастаться широкими и ничем не загороженными видами, а пешеходные дорожки — это возможность прогуляться в пышной зелени. Куда бы вы ни посмотрели, все цвета Средиземноморья здесь: светлые оттенки фасадов и террас, зелень ландшафта и садов резиденции и яркая синева моря и неба. В комплексе есть открытые бассейны, сады, тренажерный зал, парковки.

Расположение и объекты поблизости

В самом сердце Французской Ривьеры, между Ниццей и Монако, деревня Эз — это провансальский рай, возвышающийся над Средиземным морем с высоты 700 метров. В ее историческом центре находится древняя средневековая крепость, свидетельство увлекательного прошлого. Расположенная на вершине скалы, деревня может похвастаться мощеными улицами с каменными ступенями, фасадами из светлого камня, вековыми фонтанами и цветами, и все это с захватывающими панорамными видами. Пляжи Французской Ривьеры лежат внизу, а пышная территория вокруг деревни заполнена банановыми, финиковыми, рожковыми, апельсиновыми и лимонными деревьями. Комплекс находится чуть выше деревни, в районе Л'Эгетта. Теннисный клуб, детский сад и начальная школа находятся прямо рядом с ним, а магазины и рестораны находятся всего в нескольких сотнях метров, а внутренние районы Ниццы укрыты на холмах вдалеке.

Пляжи:

  • Пляж Eze Bords de Mer - 4,5 км
  • Пляж Cap Estel - 4,6 км
  • Пляж Saint Laurent - 6,6 км
  • Пляж Pissarelles du Cap d’Ail - 6,5 км

Расстояния:

  • Монако - 9 км
  • Ницца - 11 км
  • Ментон - 21 км
  • Италия - 24 км
  • Доступ к A8 - 6 км
  • Железнодорожный вокзал - 9 км
  • Аэропорт - 18 км

Местонахождение на карте

Эз, Франция

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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция
Эз, Франция
от
$437,065
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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