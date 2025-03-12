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Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция

Босолей, Франция
от
$1,45 млн
;
7
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ID: 19864
ID новостройки на Realting
In CRM: 2364372
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Ницца
  • Город
    Босолей

О комплексе

Представьте себе сияние рассвета над Средиземным морем каждый день. Вся резиденция обращена к заливу Монако, как холст, обрамленный холмами, погружающимися в море. Отсюда открывается беспрепятственный вид на «Роше» Монако, его старый город, собор и Княжеский дворец. Таким образом, большинство широких террас или частных садов площадью до 355 м2 становятся местом ежедневного созерцания, являясь продолжением квартир.

В сердце сохранившегося и украшенного сада архитектура резиденции, чувствительная к окружающей среде, повторяет изгибы холма. Благодаря своему объему, светлым и лаконичным фасадам, подчеркнутым каменным фундаментом, проект требует сдержанности. Почетное место занимают многочисленные большие стеклянные проемы, обещающие свет и открытый вид на море. Застекленные балюстрады приглашают вас увидеть зрелище природы в саду, где растения демонстрируют гармонию своих цветов и ароматов. Террасы и многоярусные сады украшены оливковыми деревьями, каменными дубами, апельсиновыми деревьями, бугенвиллией и жасмином в лучших традициях средиземноморских садов.

Для совершенствования бескомпромиссного комфорта в резиденции имеется оздоровительный центр с услугами, достойными курорта. Только для жителей и включает спа-центр, сауну, паровую баню и тренажеры. Полностью застекленный, СПА выходит в небольшой прилегающий сад с деревьями и цветами, где можно продлить время занятий спортом или отдыха.

Особенности квартир

Резиденция сочетает в себе совершенство и эксклюзивность, предлагая апартаменты от студий до пятикомнатных. В них, по большей части, есть множество мест для хранения вещей, прачечная, гардеробная или кладовая, а также четко разграниченные жилые помещения. В дневной зоне просторные гостиные и открытая или закрытая кухня, в зависимости от планировки. В ночной зоне 3-комнатных квартир главная спальня имеет душевую или ванную комнату, а в некоторых — настоящую гардеробную. Некоторые квартиры выходят на открытую площадку, балкон или в сад, откуда открывается вид на море.

Удобства и оснащение в доме
  • Лестничные двери с замком А2P
  • Видеофон и контроль доступа от Vigik
  • Лобби и лестничные площадки оформлены дизайнером интерьера
  • Охраняемая парковка на крыше
  • Комната для хранения велосипедов
  • Возможность подвала на уровне сада
  • Изофонная стяжка
  • Ламинированный паркет в гостиных и спальнях
  • Реверсивный канальный кондиционер
  • Плитка от пола до потолка и плитка во всю высоту вокруг ванн и душевых кабин
  • Тумба под умывальник с зеркалом с подсветкой в ванных и душевых комнатах
  • Полотенцесушитель и душевая перегородка
  • Встроенные шкафы
  • Наружные окна из лакированного алюминия
  • Рольставни с электроприводом
  • Предварительное оборудование для домашней автоматизации
Расположение и объекты поблизости

Монте-Карло, являющийся синонимом роскоши, красоты и эксклюзивной жизни, популярен как для жизни, так и для отдыха в безопасной и вневременной обстановке. Всего в 500 метрах ходьбы от границы с Монако, резиденция является почти частью Княжества и ежедневно пользуется всеми его богатствами. Этот удобный для доступа адрес расположен в жилом районе на склоне холма и предлагает множество удобств в шаговой доступности: элегантные магазины, мини-маркет, школу и колледж. В соседнем парке Грима есть лес, спроектированный как экологический парк с ботанической тропой, местами для пикника и тропой для прогулок. Неподалеку находится «Маленький Монмартр Лазурного Берега», очаровательные улицы центра города, разворачивающиеся с фасадами в стиле Прекрасной Эпохи и Ар-деко, сохраняющие аутентичную и изысканную атмосферу этого места.

  • 100 м от остановки «Грима», линия 12 до железнодорожного вокзала Монако, площади Казино Монако, центра Босолей
  • 900 м от железнодорожного вокзала Монако, национальных и международных линий TER
  • 7 минут от автомагистрали А8, съезд № 57 «Рокебрюн-Кап-Мартен, Ла-Тюрби»
  • 8 минут от выезды № 56 «Монако, Кап д’Ай, Босолей»
  • 13 минут езды от вертолетной площадки Монако
  • 20 минут езды от Италии
  • 27 минут езды от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег

Местонахождение на карте

Босолей, Франция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Босолей, Франция
от
$1,45 млн
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