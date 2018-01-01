Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция

Благоустроенный жилой комплекс включает различные типы квартир (от студий до пятикомнатных), 6 местных магазинов на первом этаже, общую террасу для отдыха на крыше, паркинг (предусмотрено 1 парковочное место на квартиру). Отопление и горячее водоснабжение за счет городской тепловой сети, работающей на геотермальной энергии.

Расположение и объекты поблизости

Л'Э-ле-Роз находится всего в 5 км от Парижа. В непосредственной близости от комплекса есть новый детский сад и начальная школа, сквер. Есть доступ к 7 линии метро, а в будущем откроется 14 линия. Дорога до аэропорта займет не более 10 минут.