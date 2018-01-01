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Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция

Chatenay-Malabry, Франция
от
€222,363
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12
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О комплексе

Благоустроенный жилой комплекс включает различные типы квартир (от студий до пятикомнатных), 6 местных магазинов на первом этаже, общую террасу для отдыха на крыше, паркинг (предусмотрено 1 парковочное место на квартиру). Отопление и горячее водоснабжение за счет городской тепловой сети, работающей на геотермальной энергии.

Расположение и объекты поблизости

Л'Э-ле-Роз находится всего в 5 км от Парижа. В непосредственной близости от комплекса есть новый детский сад и начальная школа, сквер. Есть доступ к 7 линии метро, а в будущем откроется 14 линия. Дорога до аэропорта займет не более 10 минут.

Местонахождение новостройки
Chatenay-Malabry, Франция

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Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция
Chatenay-Malabry, Франция
от
€222,363
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Комплекс предлагает роскошные апартаменты от 2 до 4 комнат с большими эркерами, красивыми террасами и потрясающими видами на Ниццу и Средиземное море. В центре квартала разбит сад с террасами, выходящими на город, разделенными на зеленые насаждения, фруктовые сады и оливковые рощи. От сада до вестибюлей, оформленных дизайнером интерьера, все общие пространства создают атмосферу исключительной элегантности. На девятом этаже расположены тренажерный зал и просторная общая терраса площадью 150 м², выходящая на площадь Метрополитен и улицу Кур Меридиа. Эти пространства могут быть зарезервированы владельцами для проведения мероприятий, занятий спортом или просто использоваться жителями для отдыха. Цена за место на паркинге 28000 евро. Удобства и оснащение в доме Безопасный частный доступ Здание подключено к геотермальной сети Охраняемая парковка для автомобилей в подвале Место для хранения и ремонта велосипедов и детских колясок Отопление/охлаждение фанкойлом Домашняя автоматизация Расположение и объекты поблизости Все услуги – магазины, школы, рестораны – доступны в нескольких минутах от дома. Новая трамвайная остановка на проспекте Симоне Вейль доставит вас до аэропорта, центра Ниццы, стадиона «Альянц Ривьера» или других зон активного отдыха.
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Застройщик: Groupe Immobilier ANGELOTTI
Vibes Resort - это роскошная туристическая резиденция, расположенная в натуристской деревне Кап д'Агд ( Франция ). Это прекрасная возможность максимизировать стоимость ваших активов с прогнозируемой доходностью от 4 до 8% и правом на возмещение НДС*. Этот новый роскошный курорт состоит из частных квартир, бассейна и джакузи, лаундж-бара и ресторана, расположенного на террасе на крыше с захватывающим видом на море. Настоящий стимул отпустить и побаловать себя лазурным экраном. Внутренняя территория резиденции посвящена роскоши и гедонизму. На крыше Vibes Resort с видом на натуристскую деревню, Порт-Аббонн и Средиземное море находится частный остров, место, где время проходит изысканно. Выпейте коктейль в бассейне, насладитесь джакузи или лаундж-баром, отдохните в тени на широком деревянном пляже в окружении пальм ... и насладитесь мягкой южной атмосферой. Затем отправляйтесь в свои частные квартиры и наслаждайтесь высоким уровнем комфорта, которым мы хотели бы поделиться с вами. Апартаменты Vibes Resort, начиная от квартир с одной спальней и заканчивая люксами с четырьмя спальнями, предлагают тот маленький оттенок эксклюзивности, который делает их такими неотразимыми. Декорированная и дизайнерская мебель, уютный интерьер, большие объемы, охраняемая частная парковка; это все о вашем благополучии.     *Пригодность только для информационных целей и при соблюдении определенных условий. Аренда в режиме parahotel включает в себя как минимум три из следующих услуг: завтрак, регулярная уборка помещений, прачечная, служба приема гостей. Он дает право владельцу на полное возмещение 20% НДС, понесенного при приобретении актива, при условии обязательства по аренде. Как и все инвестиции, предприятия недвижимости находятся под угрозой.
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