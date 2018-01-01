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Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция

Ницца, Франция
от
€300,000
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4
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О комплексе

Новая роскошная резиденция демонстрирует качественную современную архитектуру, в которой почетное место занимают зеленые насаждения. Сады вокруг делают её исключительным местом для жизни в самом центре города. Комплекс предлагает 25 квартир с 2-4 комнатами и парковочные места. Интерьерные решения премиум-класса были тщательно созданы, чтобы обеспечить комфорт и спокойствие в течение всего года. Наслаждайтесь беспрепятственным видом с просторной террасы последними лучами солнца в самом сердце города.

Особенности квартир
  • Окна и двери патио с двойным изоляционным остеклением и наружными рольставнями
  • Электрические жалюзи
  • Плитка 60x60 см с разнообразным выбором цветов
  • Встроенные шкафы
  • Гладкая краска для стен и потолка
  • Противовзломные входные двери с трехточечным замком A2P1*
  • Ванная комната с современным умывальником, зеркалом со световой полосой, вешалкой для полотенец, дизайнерскими смесителями и душевым поддоном со шторкой
  • Система видеонаблюдения в подъезде и на парковке
Расположение и объекты поблизости

Ницца с 7 км пляжей и знаменитой Английской набережной, богата историей и культурой. Город Ангелов приглашает вас на свои типичные улочки, площади, рынки, порты, пляжи и зеленые парки. Столица Ривьеры, насыщенная многочисленными событиями, ежегодно принимает около 2000 культурных, праздничных или спортивных мероприятий, которые нельзя пропустить.

Из района Рикье вы сможете быстро добраться (менее 500 метров) до любого общественного транспорта - на выбор трамвай, автобус или поезд. Отсюда вам нужно будет сделать всего несколько шагов, чтобы прогуляться по набережной или порту, открыть для себя красивые магазины, посидеть на террасе элегантного ресторана, позагорать или отправиться на Корсику или Сардинию.

Местонахождение новостройки
Ницца, Франция

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Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
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