Жилой комплекс ка внутри так и снаружи выполнен в Викторианском стиле. Прямо рядом есть красивый парк с детской площадкой, а двор украшен центральным садом с декоративным фонтаном. У некоторых квартир имеется подвал. Он предлагает квартиры, от студий до 6-комнатных. Затененный балкон, открытая терраса или частный сад, площадь которых может достигать 65 м2, расширяют апартаменты. Есть помещения для хранения, ремонта и обслуживания велосипедов.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос обеспечивает горячую воду, а также установлены полы с подогревом/охлаждением.
Полы покрыты паркетом или плиткой
В прихожей и спальнях установлены шкафы
Ванная или душевая комната облицованы элегантной плиткой
Высота потолков до 2,70 м
Окна с двойным остеклением, рольставни с электроприводом и централизованным управлением
Входные двери оснащены 5-точечным замком
Видеофон для посетителей и пропуском Vigik для жильцов
Расположение и объекты поблизости
Город Пюто, расположенный на левом берегу Сены, является одним из самых востребованных пригородов Парижа. Он граничит с такими городами, как Нейи-сюр-Сен, Нантер, Сюрен и Курбевуа. Жители особенно ценят Пюто за полный спектр предлагаемых услуг, множество парков и отличное транспортное сообщение.
Пешком можно добраться за 1 минуту до яслей, 15 минут до спортивных сооружений, 11 минут до рынка и близлежащих магазинов. На велосипеде всего 11 минут от Ла Дефанс и 18 минут от Булонского леса. На автобусе за 11 минут можно доехать до ратуши Пюто. На трамвае 22 минуты до национального парка Сен-Клу.
Небольшая резиденция на 14 квартир находится в коммуне Альфорвилль на юго-востоке Парижа. Близость двух рек, Марны и Сены, позволяет резидентам прогуливаться вдоль тихих набережных. Архитектура с чистыми и элегантными линиями. Панорамные окна, индивидуальные балконы и террасы. Осталось всего 3 квартиры.
Расположение и объекты поблизости
Центр города Альфорвилль, расположенный в 15 минутах ходьбы, с его регулярными культурными мероприятиями и рынком. В квартале есть крупные супермаркеты, рестораны, пекарни и школы. Концертная площадка на открытом воздухе для пикников с семьёй. Есть несколько автобусных остановок в двух минутах ходьбы (линии 125, 325 и 103), чтобы добраться до центра Парижа и различных деловых районов. В 8 минутах ходьбы расположена остановка метро линии 8. До центра Парижа можно добраться на метро за 20 минут.
Современный жилой комплекс состоит из 4 зданий, 2 из которых полностью жилые, которые окружены пышным садом. Доступны квартиры различных типов - от студий до четырёхкомнатных.
Расположение и объекты поблизости
Муниципалитет проводит активную реконструкцию большого количества своих районов, обеспечивая своим жителям хорошее качество жизни. В настоящее время Кретей соединяется с Парижем 4 станциями метро (линия 8), 15-й линией поезда Grand Paris Express, а также 2 станциями регионального экспресс-метро (станция Créteil-Pompadour и станция Saint-Maur — Creteil). Город также связан автомагистралью A86, RD1, RN6 и RN 186, что позволяет без ограничений добраться до столицы или соседних городов. Около 18% площади горда занимают зеленые зоны. Для детей предусмотрено 108 игровых площадок. В городе большое количество учебных заведений — 24 детских сада, 24 начальных школы, 9 яслей, 11 колледжей и 11 средних школ. Для взрослых и подростков созданы спортивные сооружения — 12 спортивных залов, 5 многофункциональных залов и 3 бассейна. Кретей имеет динамичный центр города с большим количеством культурных объектов для отдыха — от Дома искусств до Национального хореографического центра, также есть художественная галерея, консерватория и медиа-библиотеки.
Комплекс предлагает большое разнообразие квартир: от студии до 5 комнат с панорамными окнами и лоджиями. Для удобства жильцов на первом этаже будут магазины. Также в комплексе есть паркинг.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в живописном поселении Плезир, к западу от Парижа. Окрестности Плезира богаты культурными достопримечательностями и природными пейзажами: замок 17 века с парком в стиле классицизм, Собор Святого Петра, консерватории и театры. Плезир — олицетворение идеи французского благополучия благодаря сочетанию неброской роскоши архитектуры и сельского пейзажа. Коммуна подойдёт для тех, кто хочет быть вдалеке от шума большого города. До Парижа можно добраться на прямом поезде или автомобиле за 25 минут.
Новый жилой комплекс предлагает различные типы апартаментов от студий до квартир с 6 комнатами, дуплексы и триплексы. Можно иметь личный сайт или террасу на крыше. К услугам жильцов есть крытый бассейн, спортзал и паркинг.
Особенности квартир
Больше комфорта, безопасности и экономии благодаря подключенной и интеллектуальной системе
Управление отоплением и кондиционированием воздуха с помощью индивидуального фанкойла
Электрические регулируемые жалюзи во всех комнатах с дистанционным управлением
Мраморный камень на полу в холлах
Широкий выбор массивных паркетных полов для гостиных, спален, прихожих и коридоров
Широкий выбор плитки и фаянса для кухонь, ванных, душевых и туалетов
Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, электрическим полотенцесушителем
Шкафы, гардеробные, оборудованные согласно планировке помещения
Раздвижные алюминиевые окна в гостиных
Наружный кран и настенный светильник в частных садах, а также на большинстве балконов и крыш
5-точечная входнаябронированная дверь
Контроль доступа с помощью цифрового кода и видеотелефона
Доступ на парковку с помощью распознавания номерного знака и индивидуального дистанционного управления
Видеонаблюдение в подвалах
Инфраструктура
В пешей доступности:
церковь - 2 минуты
супермаркет - 6 минут
больница - 6 минут
колледж - 7 минут
метро линия 3 - 9 минут
метро линия 1 - 15 минут
На транспорте:
Парижская опера - 24 минуты
Лувр - 27 минут
Аэропорт Руасси - 28 минут
Лионский ж/д вокзал - 35 минут
Аэропорт Орли - 40 минут
Расположение и объекты поблизости
Нёйи-сюр-Сен — один из престижнейших районов Парижа. На западе граничит с Сеной, на юге с Булонским лесом. Главная улица — авеню Шарля де Голля, является продолжением Елисейских Полей.
Нёйи-сюр-Сен выбирают для проживания семьи с детьми, так как здесь есть государственные или частные школы и садики, места для культурных мероприятий, эксклюзивные спортивные клубы для игры в поло или теннис, а также школы верховой езды.
Благоустроенный жилой комплекс включает различные типы квартир (от студий до пятикомнатных), 6 местных магазинов на первом этаже, общую террасу для отдыха на крыше, паркинг (предусмотрено 1 парковочное место на квартиру). Отопление и горячее водоснабжение за счет городской тепловой сети, работающей на геотермальной энергии.
Расположение и объекты поблизости
Л'Э-ле-Роз находится всего в 5 км от Парижа. В непосредственной близости от комплекса есть новый детский сад и начальная школа, сквер. Есть доступ к 7 линии метро, а в будущем откроется 14 линия. Дорога до аэропорта займет не более 10 минут.
Резиденция выполнена в классическом и элегантном архитектурном стиле. В здании всего 8 квартир, обслуживаемых двумя лестничными клетками, есть подземная парковка на 9 мест, помещение для велосипедов и помещение для бытовых отходов. Эта роскошная резиденция украшена садом с деревьями и цветами, создающими приятную среду для жизни.
Расположение и объекты поблизости
Расположенный недалеко от Парижа, Бри-сюр-Марн предлагает очень привилегированную среду в динамично развивающемся секторе. Лёгкий доступ к аэропортам Орли и Руасси, даже парижскому Диснейленду. Магазины, школы, детские сады, здравоохранение, спорт, культура - здесь есть всё.
Комплекс находится 500 м от железнодорожного вокзала и 700 м от центра города со всеми удобствами. Берега Марны менее чем в 10 минутах ходьбы, а парк Кудре также расположен в двух шагах. До станции линии метро 15 можно дойти за 30 минут пешком.
Комплекс состоит из 4 корпусов, между которым есть ландшафтный сад. Также есть хранилище для велосипедов и колясок на первом этаже, подземная автостоянка.
Удобства и оснащение в доме
Дверь лестничной площадки высотой 2,14 м с пятиточечным замком
Контроль доступа с помощью диджикода, значка Вигик и видеофона
Высота потолков 2,6-2,8 м
Просторные частные сады на первом этаже (в среднем 58 м²)
Инженерный или массивный паркет в сухих помещениях
Керамогранит 30х60 см на стенах на высоте дверного проема, для ванных комнат и душевых
Плитка из керамогранита 30х60 см или 60х60 см на полу влажных помещений
Светодиоды в ванных и душевых комнатах
Электрический полотенцесушитель
Подвесные унитазы
Встроенные шкафы
Электрические рольставни с централизованным управлением
Расположение и объекты поблизости
Ле-Плесси-Робинсон, расположенный в 6 км от Парижа, сочетает городской пейзаж с лесным массивом. Рядом с комплексом есть все местные удобства, которые облегчают повседневную жизнь: ясли, начальная школа, колледж и будущая остановка трамвая 10 прямо у дома. В 500 м находится остановка трамвая 6. Всего за 30 минут можно добраться до вокзала Монпарнас.
Здание в неоклассическим стиле окружено по периметру водным каналом. В центре резиденции разбит общий сад, пересеченный мощеными дорожками, полностью предназначенный для пешеходов. В комплексе доступны различные типы квартир - от студий до 5 комнат. Просторные и светлые интерьеры спроектированы с вниманием к деталям. Квартиры на первом этаже скрыты от глаз частными садами с живой изгородью. На верхних этажах в квартирах есть просторные террасы. В цену входит место в подземном паркинге.
Удобства и оснащение в доме
Дубовый ламинированный паркет, приклеенный к акустической стяжке с плинтусами высотой 7 см
Эмалированная плитка из керамогранита формата 45х45 см для кухни и влажных помещений, плинтусы подбираются в тон
Деревянные лестничные двери с массивной внутренней защитой
Расположение и объекты поблизости
Ле-Плесси-Робинсон, расположенный в 6 км от Парижа, сочетает городской пейзаж с лесным массивом. Комплекс находится в 4 минутах ходьбы от центра города и его удобств. Вокруг резиденции имеется множество мест для отдыха. Спортивный парк, тренировочный центр регбийного клуба, бассейн, теннисный клуб и многофункциональная спортивная площадка расположены поблизости. Медиатека, кинотеатр и центр искусств находятся в 10 минутах ходьбы. В городе есть детские сады, начальная школа и колледж. В 500 м находится остановка трамвая Т6. В 220 м автобусная остановка линий 290 и 395.
В комплексе есть квартиры различных типов - от студий до четырёхкомнатных. Все апартаменты имеют балкон, террасу или частный сад. Резиденция предлагает жильцам общие помещения: коворкинг, гостевую комнату, тренажерный зал, мастерскую DIY.
Удобства и оснащение в доме
диджикод
домофон
беспроводная система домашней автоматизации для управления электрическими жалюзи, освещением, программированием отопления и контролем потребления
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится возле парка и пруда. Рядом есть остановка трамвая T1. Очень близко дому есть известные школы, магазины, а также поля для гольфа, конный центр, теннисные корты.
Комплекс предлагает современное и экологичное жильё с большим количеством света, балконами и частным садом. Доступны варианты от студий до квартир с 4 спальнями. Для жильцов есть паркинг и общий сад.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в небольшом поселении Ла-Кё-ан-Бри в 18 км на юго-восток от Парижа. Прилегающая территория обладает исключительным природным богатством: около 20 парков, природный заповедник в 2550 гектаров леса, сеть рек и каналов. В окрестностях также располагается замок Мармузе. В коммуне хорошо развита инфраструктура: есть пекарни, супермаркеты, аптеки, несколько стадионов и гимназий. До Парижа будет удобно добраться на машине за 20 минут.
Комплекс состоит из двух корпусов с пышными зелёными садами и патио для отдыха. Резиденция предлагает широкий выбор квартир: от студий до 4-комнатных. Почти все апартаменты имеют балкон, террасу или частный сад. Есть парковка в подвале и помещение для хранения велосипедов на первом этаже.
Удобства и оснащение в доме
Усиленная дверь с замком класса A2P
Контроль доступа с помощью цифрового кода, Vigik и видеофона
Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом и настенным светильником с подсветкой
Подвесной унитаз марки JACOB DELAFON или аналогичный
Изоляционное двойное остекление
Окна с электрическими ставнями или ставнями из алюминия
Паркет разных цветов на выбор в гостиных
Встроенный шкаф
Расположение и объекты поблизости
Всего в 12 км от Порт-де-Берси, хорошо обслуживаемого автомагистралью А4, несколькими автобусными линиями, а также будущей линией метро 15, Вилье-сюр-Марн находится в сердце развивающегося региона Иль-де-Франс. Школы, продуктовые магазины и местные услуги, культурные достопримечательности, многочисленные спортивные сооружения и почти 18 гектаров зеленых насаждений делают Вилье-сюр-Марн отличным местом для проживания. Всего в 6 минутах ходьбы от резиденции находится крытый рынок в центре города, а также все необходимое: пекарня, медицинские услуги, мясная лавка, продуктовый магазин, парикмахерская, банк, ресторан.
Начальная школа в 120 метрах
Автобусная остановка в 200 метрах
Детский сад в 250 метрах
Пекарня в 300 метрах
Ясли в 300 метрах
Крытый рынок в 500 метрах
Ж/д станция в 750 метрах
Жилой комплекс, окруженный зеленью, предлагает 54 квартиры различных типов - от студий до апартаментов с 5 комнатами. Просторные балконы расширяют апартаменты, большинство из которых выходят на площадь Сен-Луи. На верхнем этаже обустроены великолепные открытые террасы. В комплексе есть охраняемая подземная парковка.
Удобства и оснащение в доме
Массивный паркет в гостиных и спальнях
Газовое отопление
Электрические рольставни
Плиточный пол и настенная плитка во всю высоту во влажных помещениях
Ванная комната и душевая оборудованы полотенцесушителем и туалетным столиком с зеркалом и световой полосой
Доступ в дом контролируется цифровым кодом и пропуском, видеофоном
5-точечный замок входной двери
Расположение и объекты поблизости
Гарш, популярный город, который простирается между парком Сен-Клу и лесом Мальмезон. В самом сердце города сохранилось очарование старой деревни. Живописные аллеи, обсаженные деревьями площади и историческое наследие, в том числе церковь Сен-Луи, придают этому месту аутентичность. Комплекс идеально расположен в центре города. Магазины, рестораны и рынок расположены вокруг площади Сен-Луи, граничащей с резиденцией. Почта, банки и ратуша, также находятся неподалеку. Культурный центр Сиднея Беше менее чем в 200 метрах, стадион Лео Лагранжа, гимназия Раллека, бассейн и теннисный клуб всего в 2 минутах ходьбы. До Париже на машине можно добраться всего за 15 минут. 220 м до автобусной остановки, 750 до ж/д станции.