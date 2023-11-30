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Продажа новостроек в Иль-де-Франс

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Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Курбевуа, Франция
от
€631,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс ка внутри так и снаружи выполнен в Викторианском стиле. Прямо рядом есть красивый парк с детской площадкой, а двор украшен центральным садом с декоративным фонтаном. У некоторых квартир имеется подвал. Он предлагает квартиры, от студий до 6-комнатных. Затененный балкон, открытая терраса или частный сад, площадь которых может достигать 65 м2, расширяют апартаменты. Есть помещения для хранения, ремонта и обслуживания велосипедов. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос обеспечивает горячую воду, а также установлены полы с подогревом/охлаждением. Полы покрыты паркетом или плиткой В прихожей и спальнях установлены шкафы Ванная или душевая комната облицованы элегантной плиткой Высота потолков до 2,70 м Окна с двойным остеклением, рольставни с электроприводом и централизованным управлением Входные двери оснащены 5-точечным замком Видеофон для посетителей и пропуском Vigik для жильцов Расположение и объекты поблизости Город Пюто, расположенный на левом берегу Сены, является одним из самых востребованных пригородов Парижа. Он граничит с такими городами, как Нейи-сюр-Сен, Нантер, Сюрен и Курбевуа. Жители особенно ценят Пюто за полный спектр предлагаемых услуг, множество парков и отличное транспортное сообщение. Пешком можно добраться за 1 минуту до яслей, 15 минут до спортивных сооружений, 11 минут до рынка и близлежащих магазинов. На велосипеде всего 11 минут от Ла Дефанс и 18 минут от Булонского леса. На автобусе за 11 минут можно доехать до ратуши Пюто. На трамвае 22 минуты до национального парка Сен-Клу.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Альфорвилль, Франция
от
€575,000
Агентство: TRANIO
Небольшая резиденция на 14 квартир находится в коммуне Альфорвилль на юго-востоке Парижа. Близость двух рек, Марны и Сены, позволяет резидентам прогуливаться вдоль тихих набережных. Архитектура с чистыми и элегантными линиями. Панорамные окна, индивидуальные балконы и террасы. Осталось всего 3 квартиры. Расположение и объекты поблизости Центр города Альфорвилль, расположенный в 15 минутах ходьбы, с его регулярными культурными мероприятиями и рынком. В квартале есть крупные супермаркеты, рестораны, пекарни и школы. Концертная площадка на открытом воздухе для пикников с семьёй. Есть несколько автобусных остановок в двух минутах ходьбы (линии 125, 325 и 103), чтобы добраться до центра Парижа и различных деловых районов. В 8 минутах ходьбы расположена остановка метро линии 8. До центра Парижа можно добраться на метро за 20 минут.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция
Кретей, Франция
от
€228,000
Агентство: TRANIO
Современный жилой комплекс состоит из 4 зданий, 2 из которых полностью жилые, которые окружены пышным садом. Доступны квартиры различных типов - от студий до четырёхкомнатных. Расположение и объекты поблизости Муниципалитет проводит активную реконструкцию большого количества своих районов, обеспечивая своим жителям хорошее качество жизни. В настоящее время Кретей соединяется с Парижем 4 станциями метро (линия 8), 15-й линией поезда Grand Paris Express, а также 2 станциями регионального экспресс-метро (станция Créteil-Pompadour и станция Saint-Maur — Creteil). Город также связан автомагистралью A86, RD1, RN6 и RN 186, что позволяет без ограничений добраться до столицы или соседних городов. Около 18% площади горда занимают зеленые зоны. Для детей предусмотрено 108 игровых площадок. В городе большое количество учебных заведений — 24 детских сада, 24 начальных школы, 9 яслей, 11 колледжей и 11 средних школ. Для взрослых и подростков созданы спортивные сооружения — 12 спортивных залов, 5 многофункциональных залов и 3 бассейна. Кретей имеет динамичный центр города с большим количеством культурных объектов для отдыха — от Дома искусств до Национального хореографического центра, также есть художественная галерея, консерватория и медиа-библиотеки.
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция
Plaisir, Франция
от
€200,000
Агентство: TRANIO
Комплекс предлагает большое разнообразие квартир: от студии до 5 комнат с панорамными окнами и лоджиями. Для удобства жильцов на первом этаже будут магазины. Также в комплексе есть паркинг. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в живописном поселении Плезир, к западу от Парижа. Окрестности Плезира богаты культурными достопримечательностями и природными пейзажами: замок 17 века с парком в стиле классицизм, Собор Святого Петра, консерватории и театры. Плезир — олицетворение идеи французского благополучия благодаря сочетанию неброской роскоши архитектуры и сельского пейзажа. Коммуна подойдёт для тех, кто хочет быть вдалеке от шума большого города. До Парижа можно добраться на прямом поезде или автомобиле за 25 минут.
Жилой комплекс Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция
Курбевуа, Франция
от
€1,55 млн
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс предлагает различные типы апартаментов от студий до квартир с 6 комнатами, дуплексы и триплексы. Можно иметь личный сайт или террасу на крыше. К услугам жильцов есть крытый бассейн, спортзал и паркинг. Особенности квартир Больше комфорта, безопасности и экономии благодаря подключенной и интеллектуальной системе Управление отоплением и кондиционированием воздуха с помощью индивидуального фанкойла Электрические регулируемые жалюзи во всех комнатах с дистанционным управлением Мраморный камень на полу в холлах Широкий выбор массивных паркетных полов для гостиных, спален, прихожих и коридоров Широкий выбор плитки и фаянса для кухонь, ванных, душевых и туалетов Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, электрическим полотенцесушителем Шкафы, гардеробные, оборудованные согласно планировке помещения Раздвижные алюминиевые окна в гостиных Наружный кран и настенный светильник в частных садах, а также на большинстве балконов и крыш 5-точечная входнаябронированная дверь Контроль доступа с помощью цифрового кода и видеотелефона Доступ на парковку с помощью распознавания номерного знака и индивидуального дистанционного управления Видеонаблюдение в подвалах Инфраструктура В пешей доступности: церковь - 2 минуты супермаркет - 6 минут больница - 6 минут колледж - 7 минут метро линия 3 - 9 минут метро линия 1 - 15 минут На транспорте: Парижская опера - 24 минуты Лувр - 27 минут Аэропорт Руасси - 28 минут Лионский ж/д вокзал - 35 минут Аэропорт Орли - 40 минут Расположение и объекты поблизости Нёйи-сюр-Сен — один из престижнейших районов Парижа. На западе граничит с Сеной, на юге с Булонским лесом. Главная улица — авеню Шарля де Голля, является продолжением Елисейских Полей. Нёйи-сюр-Сен выбирают для проживания семьи с детьми, так как здесь есть государственные или частные школы и садики, места для культурных мероприятий, эксклюзивные спортивные клубы для игры в поло или теннис, а также школы верховой езды.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция
Chatenay-Malabry, Франция
от
€222,363
Агентство: TRANIO
Благоустроенный жилой комплекс включает различные типы квартир (от студий до пятикомнатных), 6 местных магазинов на первом этаже, общую террасу для отдыха на крыше, паркинг (предусмотрено 1 парковочное место на квартиру). Отопление и горячее водоснабжение за счет городской тепловой сети, работающей на геотермальной энергии. Расположение и объекты поблизости Л'Э-ле-Роз находится всего в 5 км от Парижа. В непосредственной близости от комплекса есть новый детский сад и начальная школа, сквер. Есть доступ к 7 линии метро, а в будущем откроется 14 линия. Дорога до аэропорта займет не более 10 минут.
Жилой комплекс Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Villiers-sur-Marne, Франция
от
€323,232
Агентство: TRANIO
Резиденция выполнена в классическом и элегантном архитектурном стиле. В здании всего 8 квартир, обслуживаемых двумя лестничными клетками, есть подземная парковка на 9 мест, помещение для велосипедов и помещение для бытовых отходов. Эта роскошная резиденция украшена садом с деревьями и цветами, создающими приятную среду для жизни. Расположение и объекты поблизости Расположенный недалеко от Парижа, Бри-сюр-Марн предлагает очень привилегированную среду в динамично развивающемся секторе. Лёгкий доступ к аэропортам Орли и Руасси, даже парижскому Диснейленду. Магазины, школы, детские сады, здравоохранение, спорт, культура - здесь есть всё. Комплекс находится 500 м от железнодорожного вокзала и 700 м от центра города со всеми удобствами. Берега Марны менее чем в 10 минутах ходьбы, а парк Кудре также расположен в двух шагах. До станции линии метро 15 можно дойти за 30 минут пешком.
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Le Plessis-Robinson, Франция
от
€605,000
Агентство: TRANIO
Комплекс состоит из 4 корпусов, между которым есть ландшафтный сад. Также есть хранилище для велосипедов и колясок на первом этаже, подземная автостоянка. Удобства и оснащение в доме Дверь лестничной площадки высотой 2,14 м с пятиточечным замком Контроль доступа с помощью диджикода, значка Вигик и видеофона Высота потолков 2,6-2,8 м Просторные частные сады на первом этаже (в среднем 58 м²) Инженерный или массивный паркет в сухих помещениях Керамогранит 30х60 см на стенах на высоте дверного проема, для ванных комнат и душевых Плитка из керамогранита 30х60 см или 60х60 см на полу влажных помещений Светодиоды в ванных и душевых комнатах Электрический полотенцесушитель Подвесные унитазы Встроенные шкафы Электрические рольставни с централизованным управлением Расположение и объекты поблизости Ле-Плесси-Робинсон, расположенный в 6 км от Парижа, сочетает городской пейзаж с лесным массивом. Рядом с комплексом есть все местные удобства, которые облегчают повседневную жизнь: ясли, начальная школа, колледж и будущая остановка трамвая 10 прямо у дома. В 500 м находится остановка трамвая 6. Всего за 30 минут можно добраться до вокзала Монпарнас.
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Le Plessis-Robinson, Франция
от
€421,900
Агентство: TRANIO
Здание в неоклассическим стиле окружено по периметру водным каналом. В центре резиденции разбит общий сад, пересеченный мощеными дорожками, полностью предназначенный для пешеходов. В комплексе доступны различные типы квартир - от студий до 5 комнат. Просторные и светлые интерьеры спроектированы с вниманием к деталям. Квартиры на первом этаже скрыты от глаз частными садами с живой изгородью. На верхних этажах в квартирах есть просторные террасы. В цену входит место в подземном паркинге. Удобства и оснащение в доме Дубовый ламинированный паркет, приклеенный к акустической стяжке с плинтусами высотой 7 см Эмалированная плитка из керамогранита формата 45х45 см для кухни и влажных помещений, плинтусы подбираются в тон Деревянные лестничные двери с массивной внутренней защитой Расположение и объекты поблизости Ле-Плесси-Робинсон, расположенный в 6 км от Парижа, сочетает городской пейзаж с лесным массивом. Комплекс находится в 4 минутах ходьбы от центра города и его удобств. Вокруг резиденции имеется множество мест для отдыха. Спортивный парк, тренировочный центр регбийного клуба, бассейн, теннисный клуб и многофункциональная спортивная площадка расположены поблизости. Медиатека, кинотеатр и центр искусств находятся в 10 минутах ходьбы. В городе есть детские сады, начальная школа и колледж. В 500 м находится остановка трамвая Т6. В 220 м автобусная остановка линий 290 и 395.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Rueil-Malmaison, Франция
от
€306,000
Агентство: TRANIO
В комплексе есть квартиры различных типов - от студий до четырёхкомнатных. Все апартаменты имеют балкон, террасу или частный сад. Резиденция предлагает жильцам общие помещения: коворкинг, гостевую комнату, тренажерный зал, мастерскую DIY. Удобства и оснащение в доме диджикод домофон беспроводная система домашней автоматизации для управления электрическими жалюзи, освещением, программированием отопления и контролем потребления Расположение и объекты поблизости Комплекс находится возле парка и пруда. Рядом есть остановка трамвая T1. Очень близко дому есть известные школы, магазины, а также поля для гольфа, конный центр, теннисные корты.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция
La Queue-en-Brie, Франция
от
€196,000
Агентство: TRANIO
Комплекс предлагает современное и экологичное жильё с большим количеством света, балконами и частным садом. Доступны варианты от студий до квартир с 4 спальнями. Для жильцов есть паркинг и общий сад. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в небольшом поселении Ла-Кё-ан-Бри в 18 км на юго-восток от Парижа. Прилегающая территория обладает исключительным природным богатством: около 20 парков, природный заповедник в 2550 гектаров леса, сеть рек и каналов. В окрестностях также располагается замок Мармузе. В коммуне хорошо развита инфраструктура: есть пекарни, супермаркеты, аптеки, несколько стадионов и гимназий. До Парижа будет удобно добраться на машине за 20 минут.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Villiers-sur-Marne, Франция
от
€492,000
Агентство: TRANIO
Комплекс состоит из двух корпусов с пышными зелёными садами и патио для отдыха. Резиденция предлагает широкий выбор квартир: от студий до 4-комнатных. Почти все апартаменты имеют балкон, террасу или частный сад. Есть парковка в подвале и помещение для хранения велосипедов на первом этаже. Удобства и оснащение в доме Усиленная дверь с замком класса A2P Контроль доступа с помощью цифрового кода, Vigik и видеофона Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом и настенным светильником с подсветкой Подвесной унитаз марки JACOB DELAFON или аналогичный Изоляционное двойное остекление Окна с электрическими ставнями или ставнями из алюминия Паркет разных цветов на выбор в гостиных Встроенный шкаф Расположение и объекты поблизости Всего в 12 км от Порт-де-Берси, хорошо обслуживаемого автомагистралью А4, несколькими автобусными линиями, а также будущей линией метро 15, Вилье-сюр-Марн находится в сердце развивающегося региона Иль-де-Франс. Школы, продуктовые магазины и местные услуги, культурные достопримечательности, многочисленные спортивные сооружения и почти 18 гектаров зеленых насаждений делают Вилье-сюр-Марн отличным местом для проживания. Всего в 6 минутах ходьбы от резиденции находится крытый рынок в центре города, а также все необходимое: пекарня, медицинские услуги, мясная лавка, продуктовый магазин, парикмахерская, банк, ресторан. Начальная школа в 120 метрах Автобусная остановка в 200 метрах Детский сад в 250 метрах Пекарня в 300 метрах Ясли в 300 метрах Крытый рынок в 500 метрах Ж/д станция в 750 метрах
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Rueil-Malmaison, Франция
от
€569,500
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс, окруженный зеленью, предлагает 54 квартиры различных типов - от студий до апартаментов с 5 комнатами. Просторные балконы расширяют апартаменты, большинство из которых выходят на площадь Сен-Луи. На верхнем этаже обустроены великолепные открытые террасы. В комплексе есть охраняемая подземная парковка. Удобства и оснащение в доме Массивный паркет в гостиных и спальнях Газовое отопление Электрические рольставни Плиточный пол и настенная плитка во всю высоту во влажных помещениях Ванная комната и душевая оборудованы полотенцесушителем и туалетным столиком с зеркалом и световой полосой Доступ в дом контролируется цифровым кодом и пропуском, видеофоном 5-точечный замок входной двери Расположение и объекты поблизости Гарш, популярный город, который простирается между парком Сен-Клу и лесом Мальмезон. В самом сердце города сохранилось очарование старой деревни. Живописные аллеи, обсаженные деревьями площади и историческое наследие, в том числе церковь Сен-Луи, придают этому месту аутентичность. Комплекс идеально расположен в центре города. Магазины, рестораны и рынок расположены вокруг площади Сен-Луи, граничащей с резиденцией. Почта, банки и ратуша, также находятся неподалеку. Культурный центр Сиднея Беше менее чем в 200 метрах, стадион Лео Лагранжа, гимназия Раллека, бассейн и теннисный клуб всего в 2 минутах ходьбы. До Париже на машине можно добраться всего за 15 минут. 220 м до автобусной остановки, 750 до ж/д станции.
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