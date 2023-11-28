Канны, Франция

от €289,000

Жилой комплекс состоит из трех зданий с ландшафтным средиземноморским садом между ними. Комплекс включает квартиры от 2 до 5 комнат различных планировок. Квартиры предлагают современный комфорт, сочетая в себе функциональность и утонченность. Все гостиные и спальни имеют прямой выход на балкон. Большие эркеры главных комнат обеспечивают обильное освещение в течение дня. Удобства и оснащение в доме Доступ в подвальные гаражи с помощью индивидуального пульта дистанционного управления Безопасная система контроля доступа с видеодомофоном Место для хранения велосипедов с электрическими розетками Отопление и охлаждение воздуха тепловым насосом Во всех комнатах полы выложены керамогранитной плиткой размером 60х60 см Гладкая покраска во всех комнатах Электрические рольставни в гостиных Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, туалетным столиком, зеркалом с подсветкой Подвесные унитазы Шкафы с раздвижными дверцами Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в привилегированном месте, в нескольких минутах от престижной набережной Круазетт. На юге 5 км песчаных пляжей и развитая набережная с видом на Леринские острова, на севере - природный парк Ла-Круа-де-Гард, на западе - массив Эстерель. Детские сады и школы находятся менее чем в 500 метрах, а до университетов можно добраться за 5 минут на велосипеде. Для совершения покупок вы легко сможете добраться до торговых центров Tourrades и Canardière, где представлено редкое разнообразие брендов. 50 м от автобусной остановки линии 2, 11 и N2 до торговых центров Tourrades и пляжей 6 минут от автомагистрали А8 4 минуты от ж/д станции до Канн, Ниццы-Вилля, Монако 30 минут на машине от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег