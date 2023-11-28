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Продажа новостроек в Канны

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Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Канны, Франция
от
€276,000
Агентство: TRANIO
Современный жилой комплекс состоит из 46 квартир с 2-5 комнатами и 4 двухэтажных домов, пышного средиземноморского сада, подземного паркинга, места для хранения велосипедов и детских колясок. Удобства и оснащение в доме Освещенные общие зоны, система наблюдения с камерами, доступ Vigik, видеотелефон Система умный дом с управлением со смартфона или планшета 3-месячная поддержка по началу работы и настройке всего предустановленного оборудования 2-летняя гарантия на оборудование, уже установленное дома Дверь лестничной площадки оснащена 5-точечным замком A2P Двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции Электрические жалюзи в гостиных Ванная комната с туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем, ванной или плоским душевым поддоном Расположение и объекты поблизости 2 км до вокзала Канн 3 км до пляжей Канн 25 км до аэропорта Ницца-Лазурный берег
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Канны, Франция
от
€289,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс состоит из трех зданий с ландшафтным средиземноморским садом между ними. Комплекс включает квартиры от 2 до 5 комнат различных планировок. Квартиры предлагают современный комфорт, сочетая в себе функциональность и утонченность. Все гостиные и спальни имеют прямой выход на балкон. Большие эркеры главных комнат обеспечивают обильное освещение в течение дня. Удобства и оснащение в доме Доступ в подвальные гаражи с помощью индивидуального пульта дистанционного управления Безопасная система контроля доступа с видеодомофоном Место для хранения велосипедов с электрическими розетками Отопление и охлаждение воздуха тепловым насосом Во всех комнатах полы выложены керамогранитной плиткой размером 60х60 см Гладкая покраска во всех комнатах Электрические рольставни в гостиных Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, туалетным столиком, зеркалом с подсветкой Подвесные унитазы Шкафы с раздвижными дверцами Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в привилегированном месте, в нескольких минутах от престижной набережной Круазетт. На юге 5 км песчаных пляжей и развитая набережная с видом на Леринские острова, на севере - природный парк Ла-Круа-де-Гард, на западе - массив Эстерель. Детские сады и школы находятся менее чем в 500 метрах, а до университетов можно добраться за 5 минут на велосипеде. Для совершения покупок вы легко сможете добраться до торговых центров Tourrades и Canardière, где представлено редкое разнообразие брендов. 50 м от автобусной остановки линии 2, 11 и N2 до торговых центров Tourrades и пляжей 6 минут от автомагистрали А8 4 минуты от ж/д станции до Канн, Ниццы-Вилля, Монако 30 минут на машине от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег
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