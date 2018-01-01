Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция

Комплекс предлагает роскошные апартаменты от 2 до 4 комнат с большими эркерами, красивыми террасами и потрясающими видами на Ниццу и Средиземное море. В центре квартала разбит сад с террасами, выходящими на город, разделенными на зеленые насаждения, фруктовые сады и оливковые рощи. От сада до вестибюлей, оформленных дизайнером интерьера, все общие пространства создают атмосферу исключительной элегантности. На девятом этаже расположены тренажерный зал и просторная общая терраса площадью 150 м², выходящая на площадь Метрополитен и улицу Кур Меридиа. Эти пространства могут быть зарезервированы владельцами для проведения мероприятий, занятий спортом или просто использоваться жителями для отдыха. Цена за место на паркинге 28000 евро.

Безопасный частный доступ

Здание подключено к геотермальной сети

Охраняемая парковка для автомобилей в подвале

Место для хранения и ремонта велосипедов и детских колясок

Отопление/охлаждение фанкойлом

Домашняя автоматизация

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Все услуги – магазины, школы, рестораны – доступны в нескольких минутах от дома. Новая трамвайная остановка на проспекте Симоне Вейль доставит вас до аэропорта, центра Ниццы, стадиона «Альянц Ривьера» или других зон активного отдыха.