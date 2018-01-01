Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция

Новостройка находится в центре города Сен-Лоран-дю-Вар, напротив застройщики реконструируют сквер и площадь. Рядом есть рестораны, магазины и вся инфраструктура.
Новая резиденция предлагает от студий до четырёхкомнатных квартир. Во дворе резиденции будет сделан сад для жильцов состоящий из оливковых деревьев, лип, лимонных и апельсиновых деревьев. Парковка в подвале с дверью на дистанционном управлении. Комнаты для велосипедов охраняются на первом и цокольном этажах. Лифты обслуживают все этажи и парковку. На первом этаже к услугам жильцов будет выбор магазинов.
Место на паркинге уже включено в цену.Удобства и оснащение в доме