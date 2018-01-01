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Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция

Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
от
€258,000
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4
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О комплексе

Новостройка находится в центре города Сен-Лоран-дю-Вар, напротив застройщики реконструируют сквер и площадь. Рядом есть рестораны, магазины и вся инфраструктура.

Новая резиденция предлагает от студий до четырёхкомнатных квартир. Во дворе резиденции будет сделан сад для жильцов состоящий из оливковых деревьев, лип, лимонных и апельсиновых деревьев. Парковка в подвале с дверью на дистанционном управлении. Комнаты для велосипедов охраняются на первом и цокольном этажах. Лифты обслуживают все этажи и парковку. На первом этаже к услугам жильцов будет выбор магазинов.

Место на паркинге уже включено в цену.

Удобства и оснащение в доме
  • Стены и потолки всех помещений окрашены гладкой белой краской
  • Полы всех помещений покрыты глазурованной керамогранитной плиткой
  • Ванные и душевые комнаты облицованы плиткой, оборудованы полотенцесушителем и умывальником, зеркалом с подсветкой
  • Двойное остекление на всех окнах
  • Рольставни моторизованы в жилых комнатах
  • Горячая вода производится тепловым насосом
  • Индивидуальное отопление с помощью конвекторов
  • Доступ в вестибюли контролируется цифровым кодом, видеофоном и бейджем Vigik
  • Входные двери оборудованы замками безопасности A2P
Расположение и объекты поблизости
  • 30 м от автобусной остановки — 8 маршрутов, обслуживающих центр города, ж/д станцию, пляжи, порт, торговый центр, колледж, средние школы
  • 1 км от будущей трамвайной остановки, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год
  • 1 км от ж/д станции национальных и международных линий
  • 500 м от будущего проекта канатной дороги, соединяющей центр Сен-Лоран-дю-Вар с районом Ницца Меридия
  • 3 минуты до автомагистрали A8 в направлении Канн и Монако
  • 8 минут на машине от аэропорта Ницца-Лазурный Берег
Местонахождение новостройки
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция

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Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
от
€258,000
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