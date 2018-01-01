Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция

Новостройка находится в центре города Сен-Лоран-дю-Вар, напротив застройщики реконструируют сквер и площадь. Рядом есть рестораны, магазины и вся инфраструктура.

Новая резиденция предлагает от студий до четырёхкомнатных квартир. Во дворе резиденции будет сделан сад для жильцов состоящий из оливковых деревьев, лип, лимонных и апельсиновых деревьев. Парковка в подвале с дверью на дистанционном управлении. Комнаты для велосипедов охраняются на первом и цокольном этажах. Лифты обслуживают все этажи и парковку. На первом этаже к услугам жильцов будет выбор магазинов.

Место на паркинге уже включено в цену.

Стены и потолки всех помещений окрашены гладкой белой краской

Полы всех помещений покрыты глазурованной керамогранитной плиткой

Ванные и душевые комнаты облицованы плиткой, оборудованы полотенцесушителем и умывальником, зеркалом с подсветкой

Двойное остекление на всех окнах

Рольставни моторизованы в жилых комнатах

Горячая вода производится тепловым насосом

Индивидуальное отопление с помощью конвекторов

Доступ в вестибюли контролируется цифровым кодом, видеофоном и бейджем Vigik

Входные двери оборудованы замками безопасности A2P

30 м от автобусной остановки — 8 маршрутов, обслуживающих центр города, ж/д станцию, пляжи, порт, торговый центр, колледж, средние школы

1 км от будущей трамвайной остановки, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год

1 км от ж/д станции национальных и международных линий

500 м от будущего проекта канатной дороги, соединяющей центр Сен-Лоран-дю-Вар с районом Ницца Меридия

3 минуты до автомагистрали A8 в направлении Канн и Монако

8 минут на машине от аэропорта Ницца-Лазурный Берег

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