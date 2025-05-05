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Долгосрочная аренда вилл во Франции

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8
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7
Bonneville
7
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187 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Франция
Вилла 4 спальни
Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Новая вилла в Saint-Maxime рядом с пляжем Nartelle на аренду. 3х-уровневая вилла жилой площа…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Франция
Вилла 5 спален
Франция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Аренда виллы с красивым панорамным видом на море, расположенной на возвышенностях Теуль-сюр-…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни в Франция
Вилла 4 спальни
Франция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Вилла на западной стороне Cap d'Antibes недалеко от пляжа Les Pêcheurs. В доме 4 спальни, вс…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Франция
Вилла 5 спален
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Эта вилла в аренду с панорамным видом на море и полуостров Кап Ферра предлагает идеальное ме…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни в Франция
Вилла 4 спальни
Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Вилла в современном стиле, площадь 170 кв.м., в закрытой резиденции. На первом этаже простор…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Франция
Вилла 6 спален
Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Расположенный в живописной местности, всего в 10 минутах от деревни Вальбон и центра Мужена,…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Франция
Вилла 6 спален
Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Укрытая среди виноградников Сен-Тропе, эта вилла расположена в привилегированном месте, всег…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в 50 French Alps Market, Франция
Вилла 6 спален
50 French Alps Market, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Это уютное Шале расположено в Мерибеле и предлагает своим гостям размещение с бесплатным Wi-…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Франция
Вилла 6 спален
Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Вилла 400 кв.м. в стиле Прованс с бассейном и большим ровным участком находится в привилегир…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни в Франция
Вилла 4 спальни
Франция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Эта вилла, расположенная в тихих холмах Супер Канн, представляет собой идеальное место для о…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни в Франция
Вилла 4 спальни
Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 2
Красивая светлая вилла, расположенная в одном из самых элитный районов Лазурного берега, на …
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Франция
Вилла 6 спален
Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Эксклюзивная вилла в самом сердце Сен-Тропе с захватывающим видом на море, всего в 500 метра…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Франция
Вилла 5 спален
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Комфортная вилла площадью 350 кв.м., расположена в тихом спокойном районе Сен-Поль-де-Ванс. …
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Франция
Вилла 6 спален
Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Аренда виллы в Эз с захватывающим панорамным видом на Средиземное море и прямым доступом к ч…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Франция
Вилла 5 спален
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Трёхэтажная вилла с лифтом, расположена в живописном курортном городке Вильфранш-сюр-Мер. С …
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни в Франция
Вилла 4 спальни
Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Эта просторная вилла площадью 270 кв.м. расположена в живописных окрестностях Канн на общей …
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Франция
Вилла 5 спален
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Новая вилла площадью 250 кв.м с шикарным панорамным видом на море и Ниццу. Расположена в тих…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Франция
Вилла 5 спален
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Аренда в Сан-Тропе: 200 метров от пляжа! Просторная вилла 225 кв.м современной архитектуры и…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Франция
Вилла 5 спален
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Этаж 3
Расположенная в престижном районе Мужен, эта вилла недавней постройки представляет собой нас…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни в Франция
Вилла 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Современная вилла площадью 160 кв.м. расположена в закрытой резиденции в Villeneuve-Loubet. …
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Франция
Вилла 5 спален
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Аренда виллы в стиле Бэль Эпок, расположенной в самом сердце Вильфранш-сюр-Мер, одного из са…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Франция
Вилла 6 спален
Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Вилла люкс в калифорнийском стиле, площадью 350 кв.м, с красивым панорамным видом на море и …
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни в Франция
Вилла 4 спальни
Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Вилла в стиле модерн в закрытой резиденции в Saint-Tropez. Располагается в нескольких минута…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни в Франция
Вилла 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Уютная одноэтажная вилла площадью 105 кв.м, расположена в тихом районе, в 300 м. от пляжей. …
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Франция
Вилла 5 спален
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Замечательный вариант для семейного отдыха - оптимальное соотношение цены и качества! Комфор…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Франция
Вилла 5 спален
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Аренда красивой комфортабельной виллы с видом на море в Saint-Maxime. Расположена в тихом сп…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни в Франция
Вилла 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Аренда в Eze sur mer / Эз сюр мер, в нескольких минутах езды от Монако: небольшая, со вкусом…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни в Франция
Вилла 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Аренда виллы в Biot, городке, находящимся между Ниццей и Каннами. Вилла расположена в живопи…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Франция
Вилла 6 спален
Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Идеально подходящая для отдыха большой семьи или компании друзей, эта комфортабельная вилла …
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни в Франция
Вилла 4 спальни
Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Расположенная в престижном районе Кап д’Антиб, эта современная вилла площадью 200 кв.м. и уч…
Цена по запросу
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