Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция

Окутанная деревенской атмосферой с красочными историческими фасадами, Авеню Профессора Ланжевена восхищает своим спокойствием, центральным расположением и панорамными видами. Благодаря своей композиции, резиденция повторяет изгибы холма и деликатно вписывается между типичными домами, создавая благодаря своему сдержанному дизайну элегантное соединение современной архитектуры. Оба здания комплекса имеют исключительный панорамный вид на Монте-Карло, Княжеский дворец и Средиземное море. Комплекс предлагает от функциональной студии до просторной 5-комнатной семейной квартиры. Гостиные залиты естественным светом благодаря большим эркерам. Есть квартиры с частными садами площадью до 45 м². Также есть пентхаусы с огромными террасами на крыше.

Ламинированный паркет в гостиных и спальнях

Канальный реверсивный кондиционер

Напольная плитка в мокрых зонах

Умывальник с зеркалом с подсветкой

Полотенцесушитель и душевая перегородка

Встроенные шкафы

Рольставни с электроприводом

Видеофон и контроль доступа от Vigik

Холлы и площадки оформлены дизайнером интерьера

Охраняемая подземная парковка

Велосипедные комнаты

Особенности квартирУдобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Между Ниццей и итальянской границей, в сердце самой эксклюзивной части Лазурного Берега, Босолей воплощает в себе все превосходство популярного искусства жизни у ворот Монако. Люди приезжают сюда со всего мира, чтобы полюбоваться захватывающими дух пейзажами, украшенными скалами, уходящим в Средиземное море, уютными бухтами и деревнями. Откройте для себя здесь бесконечное количество удовольствий: звездную кухню, морские развлечения, гольф-клуб Монте-Карло и легендарные роскошные бутики Монако.