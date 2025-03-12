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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция

Босолей, Франция
от
$919,540
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6
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ID: 21086
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In CRM: 2389177
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Ницца
  • Город
    Босолей

О комплексе

Окутанная деревенской атмосферой с красочными историческими фасадами, Авеню Профессора Ланжевена восхищает своим спокойствием, центральным расположением и панорамными видами. Благодаря своей композиции, резиденция повторяет изгибы холма и деликатно вписывается между типичными домами, создавая благодаря своему сдержанному дизайну элегантное соединение современной архитектуры. Оба здания комплекса имеют исключительный панорамный вид на Монте-Карло, Княжеский дворец и Средиземное море. Комплекс предлагает от функциональной студии до просторной 5-комнатной семейной квартиры. Гостиные залиты естественным светом благодаря большим эркерам. Есть квартиры с частными садами площадью до 45 м². Также есть пентхаусы с огромными террасами на крыше.

Особенности квартир
  • Ламинированный паркет в гостиных и спальнях
  • Канальный реверсивный кондиционер
  • Напольная плитка в мокрых зонах
  • Умывальник с зеркалом с подсветкой
  • Полотенцесушитель и душевая перегородка
  • Встроенные шкафы
  • Рольставни с электроприводом
  • Видеофон и контроль доступа от Vigik
Удобства и оснащение в доме
  • Холлы и площадки оформлены дизайнером интерьера
  • Охраняемая подземная парковка
  • Велосипедные комнаты
Расположение и объекты поблизости

Между Ниццей и итальянской границей, в сердце самой эксклюзивной части Лазурного Берега, Босолей воплощает в себе все превосходство популярного искусства жизни у ворот Монако. Люди приезжают сюда со всего мира, чтобы полюбоваться захватывающими дух пейзажами, украшенными скалами, уходящим в Средиземное море, уютными бухтами и деревнями. Откройте для себя здесь бесконечное количество удовольствий: звездную кухню, морские развлечения, гольф-клуб Монте-Карло и легендарные роскошные бутики Монако.

  • Граница с княжеством Монако - 180 м
  • Колледж Бельвью - 300 м
  • Детский сад - 400 м
  • Центр города, магазины, театр и рынок Гюстава Эйфеля - 500 м
  • Сады Маленькой Африки и площадь Казино в Монако - 650 м
  • Причалы порта Эркюль - 900 м
  • 7 минут от автомагистрали А8, съезд 57 «Рокебрюн-Кап-Мартен, Ла-Тюрби»
  • 10 минут до пляжа Ларвотто
  • 10 минут от вокзала Монако
  • 12 минут на машине от вертодрома Монако
  • 20 минут на машине от итальянской границы
  • 30 минут на машине от международного аэропорта Ницца Лазурный Берег

Местонахождение на карте

Босолей, Франция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Босолей, Франция
от
$919,540
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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