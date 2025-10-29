Резиденция с видом на море и бассейномх

Резиденция современной архитектуры в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Все квартиры с большими террасами и балконами.
Бассейн в сердце средиземноморского сада.
Недалеко будет проходит будущая трамвайная линия, срединяющая с центром Ниццы и аэропортом.
Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор.
Варианты квартир :
Студии от 28 м2 + 7 м2 терраса от 232000 евро;
2-х комнатные от 41 м2 +11 м2 терраса от 331000 евро;
3-х комнатные от 56 м2 +20 м2 терраса от 430000 евро;
4-х комнатные от 85 м2 +27 м2 терраса : 878000 евро