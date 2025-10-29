  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Ницца
  4. Резиденция с видом на море и бассейномх

от
$383,099
;
5
ID: 32798
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Ницца

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Резиденция современной архитектуры в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Все квартиры с большими террасами и балконами. 

Бассейн в сердце средиземноморского сада. 

Недалеко будет проходит будущая  трамвайная  линия, срединяющая с центром Ниццы и аэропортом.

Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор. 

Варианты квартир :

Студии от 28 м2 + 7 м2 терраса от 232000 евро;

2-х комнатные от 41 м2 +11 м2 терраса от 331000 евро;

3-х комнатные от 56 м2 +20 м2 терраса от 430000 евро;

4-х комнатные от 85 м2 +27 м2 терраса : 878000 евро

Местонахождение на карте

Вы просматриваете
Назад Оставить заявку Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
