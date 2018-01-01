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Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция

Ницца, Франция
от
€355,000
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6
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О комплексе

С фасадом из красной охры, напоминающим культовую площадь Массена, комплекс несет в себе местный колорит и напоминает, в какой степени проект тесно связан с духом района и историей города. Квартиры от 2 до 5 комнат предлагают красивые планировки и беспрепятственный вид на холмы города, площадь и красивое здание старого вокзала. Все квартиры с красивыми террасами, которые расширяют ваш интерьер, позволяя свету проникать внутрь. 4 квартиры имеют огромные террасы на крыше. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2 квартал 2025 года. Самые крупные и надежные застройщики банка Франции.

Удобства и оснащение в доме
  • плитка большого формата 60 ​​x 60 см

    ванная комната оборудована тумбой, зеркалом с подсветкой, полотенцесушителем и очень плоским душевой поддон

  • электрические рольставни в жилых комнатах + централизованное управление
  • место для хранения велосипедов и детских колясок
  • предварительное оборудование для электромобиля
  • двойное остекление для хорошей тепло- и звукоизоляции
  • цветной видеофон
  • качественная интернет-инфраструктура с установкой розеток в гостиной и спальнях
  • почтовые ящики и цифровой консьерж-сервис
  • система "умный дом" : управление централизованным отоплением с помощью умного термостата, управление электрическими жалюзи (опционально), детектор вторжения (опционально)
  • 3-месячная поддержка в настройке всего оборудования
  • 2 года гарантии на оборудование, предварительно установленное в вашем доме
Инфраструктура

Находится на площади старого вокзала, где сейчас вместо него фуд-корт, рядом есть кафе, рестораны, супермаркет, рынок.

Расположение и объекты поблизости

Граничащая со знаменитой бухтой Ангелов и ее 7-километровым непрерывным пляжем, столица Французской Ривьеры обладает природной красотой. Люди посещают его со всего мира благодаря аэропорту, который обслуживает 102 пункта назначения в 41 стране. Элегантная и популярная, Ницца — это оживленный город, где искусство и культура занимают видное место, о чем свидетельствуют знаменитый джазовый фестиваль и карнавал в Ницце.

Район «Либе», как его любят называть жители Ниццы, — это исторический, аутентичный и оживленный район, который до начала 2000-х годов был наиболее известен своим чудесным рынком под открытым небом. В 2012 году произошла настоящая метаморфоза с реконструкцией вокзала Gare du Sud, идентичного его первому проекту в 1892 году.

Местонахождение новостройки
Ницца, Франция

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Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
€355,000
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