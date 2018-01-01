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Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция

Villiers-sur-Marne, Франция
от
€323,232
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3
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О комплексе

Резиденция выполнена в классическом и элегантном архитектурном стиле. В здании всего 8 квартир, обслуживаемых двумя лестничными клетками, есть подземная парковка на 9 мест, помещение для велосипедов и помещение для бытовых отходов. Эта роскошная резиденция украшена садом с деревьями и цветами, создающими приятную среду для жизни.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный недалеко от Парижа, Бри-сюр-Марн предлагает очень привилегированную среду в динамично развивающемся секторе. Лёгкий доступ к аэропортам Орли и Руасси, даже парижскому Диснейленду. Магазины, школы, детские сады, здравоохранение, спорт, культура - здесь есть всё.

Комплекс находится 500 м от железнодорожного вокзала и 700 м от центра города со всеми удобствами. Берега Марны менее чем в 10 минутах ходьбы, а парк Кудре также расположен в двух шагах. До станции линии метро 15 можно дойти за 30 минут пешком.

Местонахождение новостройки
Villiers-sur-Marne, Франция

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Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Villiers-sur-Marne, Франция
от
€323,232
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