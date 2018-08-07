Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция

Жилой комплекс предлагает от функциональных студий до просторных 4-комнатных семейных апартаментов, из большинства которых открывается вид на море или лесопарк. Гостиные залиты естественным светом благодаря большим эркерам. Квартиры спроектированы с соблюдением норм современного комфорта и имеют гармоничную планировку. Уединенность сохраняется благодаря независимости частей дня и ночи, открытая кухня подчеркивает объем жилых помещений. На верхнем уровне расположены 4 исключительных квартиры, они имеют большой балкон и открытую террасу-солярий на крыше площадью до 60 м2. Уникальное место, где вы сможете насладиться частного бассейна/джакузи. Ландшафтная территория сочетает в себе прекрасное разнообразие молодых местных деревьев, таких как оливковые деревья, дубы, горькие апельсины и вековые сосны охраняемого леса.

Производство горячей воды для бытового потребления с помощью коллективного теплового насоса

Окна с изоляционным двойным остеклением

Напольная плитка из глазурованного керамогранита 45х45 см

Гладкая краска во всех комнатах

Электрические рольставни с централизованным управлением

Стены санузлов и душевых облицованы плиткой высотой до 2 м на всех 4 стенах

Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, туалетным столиком (одинарным или двойным в зависимости от плана) и зеркалом

Шкаф

Качественные входные двери

Подвалы для всех квартир

Освещение датчиками присутствия в холлах и на лестничных площадках

Закрытый жилой комплекс с контролем доступа пешеходов по цифровому коду, видеофону и бейджу Vigik

Охраняемая подземная парковка

2 комнаты для велосипедов

Особенности квартирРасположение и объекты поблизости

Новостройка находится в Антибе на вершине холмов, в самом сердце жилого района. Комплекс завораживает своим зеленым окружением с сосновыми рощами, создавая атмосферу уюта. Всего в нескольких минутах ходьбы от этого уединенного места вам открываются центральная часть города, прелести морского побережья, удобства торговых центров и близость к быстрым магистралям. Наслаждайтесь шармом холмов, не утрачивая динамику большого города. Для любителей зелени рядом с комплексом находится природный парк Ла Вальмаск, который располагает 428 гектарами лесистых холмов и предлагает прекрасные места для прогулок, бега и пикников. Соседство с Софией Антиполи делает квартал Терье очень привлекательным местом с высоким потенциалом для аренды.