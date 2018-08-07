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Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция

Антиб, Франция
от
€270,000
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9
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О комплексе

Жилой комплекс предлагает от функциональных студий до просторных 4-комнатных семейных апартаментов, из большинства которых открывается вид на море или лесопарк. Гостиные залиты естественным светом благодаря большим эркерам. Квартиры спроектированы с соблюдением норм современного комфорта и имеют гармоничную планировку. Уединенность сохраняется благодаря независимости частей дня и ночи, открытая кухня подчеркивает объем жилых помещений. На верхнем уровне расположены 4 исключительных квартиры, они имеют большой балкон и открытую террасу-солярий на крыше площадью до 60 м2. Уникальное место, где вы сможете насладиться частного бассейна/джакузи. Ландшафтная территория сочетает в себе прекрасное разнообразие молодых местных деревьев, таких как оливковые деревья, дубы, горькие апельсины и вековые сосны охраняемого леса.

Особенности квартир
  • Производство горячей воды для бытового потребления с помощью коллективного теплового насоса
  • Окна с изоляционным двойным остеклением
  • Напольная плитка из глазурованного керамогранита 45х45 см
  • Гладкая краска во всех комнатах
  • Электрические рольставни с централизованным управлением
  • Стены санузлов и душевых облицованы плиткой высотой до 2 м на всех 4 стенах
  • Ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем, туалетным столиком (одинарным или двойным в зависимости от плана) и зеркалом
  • Шкаф
  • Качественные входные двери
  • Подвалы для всех квартир
  • Освещение датчиками присутствия в холлах и на лестничных площадках
  • Закрытый жилой комплекс с контролем доступа пешеходов по цифровому коду, видеофону и бейджу Vigik
  • Охраняемая подземная парковка
  • 2 комнаты для велосипедов
Расположение и объекты поблизости

Новостройка находится в Антибе на вершине холмов, в самом сердце жилого района. Комплекс завораживает своим зеленым окружением с сосновыми рощами, создавая атмосферу уюта. Всего в нескольких минутах ходьбы от этого уединенного места вам открываются центральная часть города, прелести морского побережья, удобства торговых центров и близость к быстрым магистралям. Наслаждайтесь шармом холмов, не утрачивая динамику большого города. Для любителей зелени рядом с комплексом находится природный парк Ла Вальмаск, который располагает 428 гектарами лесистых холмов и предлагает прекрасные места для прогулок, бега и пикников. Соседство с Софией Антиполи делает квартал Терье очень привлекательным местом с высоким потенциалом для аренды.

  • 15,9 км от международного аэропорта Ницца- Лазурный Берег
  • 3,8 км от станции ж/д станции Антиб
  • 5 минут от выезда на автомагистраль А8 во всех направлениях
  • 600 м от будущей остановки трамвая и автобуса до Софии Антиполис и центра Антиба
  • 160 м от автобусной остановки «Альтана», линия 6 до торговых центров, центра Антиба, железнодорожного вокзала, порта и Жуан-ле-Пен
Местонахождение новостройки
Антиб, Франция

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Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция
Антиб, Франция
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Новостройка находится в центре города Сен-Лоран-дю-Вар, напротив застройщики реконструируют сквер и площадь. Рядом есть рестораны, магазины и вся инфраструктура. Новая резиденция предлагает от студий до четырёхкомнатных квартир. Во дворе резиденции будет сделан сад для жильцов состоящий из оливковых деревьев, лип, лимонных и апельсиновых деревьев. Парковка в подвале с дверью на дистанционном управлении. Комнаты для велосипедов охраняются на первом и цокольном этажах. Лифты обслуживают все этажи и парковку. На первом этаже к услугам жильцов будет выбор магазинов. Место на паркинге уже включено в цену. Удобства и оснащение в доме Стены и потолки всех помещений окрашены гладкой белой краской Полы всех помещений покрыты глазурованной керамогранитной плиткой Ванные и душевые комнаты облицованы плиткой, оборудованы полотенцесушителем и умывальником, зеркалом с подсветкой Двойное остекление на всех окнах Рольставни моторизованы в жилых комнатах Горячая вода производится тепловым насосом Индивидуальное отопление с помощью конвекторов Доступ в вестибюли контролируется цифровым кодом, видеофоном и бейджем Vigik Входные двери оборудованы замками безопасности A2P Расположение и объекты поблизости 30 м от автобусной остановки — 8 маршрутов, обслуживающих центр города, ж/д станцию, пляжи, порт, торговый центр, колледж, средние школы 1 км от будущей трамвайной остановки, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год 1 км от ж/д станции национальных и международных линий 500 м от будущего проекта канатной дороги, соединяющей центр Сен-Лоран-дю-Вар с районом Ницца Меридия 3 минуты до автомагистрали A8 в направлении Канн и Монако 8 минут на машине от аэропорта Ницца-Лазурный Берег
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В удивительно красивом городе Ницца, всего в 3 км от его живописного центра и прекрасных пляжей, расположился эксклюзивный жилой комплекс, который занимает привилегированное положение в тихом и уютном районе. Насладитесь великолепным видом на исторический центр города из окон вашего нового дома! Комплекс предлагает своим жильцам комфортабельные условия проживания с удобствами. Охраняемая резиденция с лифтом, видеофоном и воротами, подземным паркингом и садом. Это место, где вы можете почувствовать себя как дома, наслаждаясь солнечными днями и спокойными вечерами в окружении красивой природы и уютных улиц. Расположение и объекты поблизости Расположенная между морем и горами, Ницца предлагает все виды развлечений: многие пляжи открыты для любителей купания и водных видов спорта, несколько горнолыжных курортов в Южных Альпах находятся менее чем в 1 часе 30 минутах езды на транспорте, а Италия находится в 30 километрах. Ницца также является городом искусства и культуры: после Парижа это город с наибольшим количеством музеев. Преимуществом этого проекта является его близость ко всем удобствам, таким как местные магазины, пекарня, рестораны и аптека, которые находятся всего в нескольких шагах от вашего порога. А если вам нужен большой супермаркет, то он всего в 1 км от дома. Кроме того, вокруг комплекса расположены детские сады, начальные и средние школы, колледжи, что делает его идеальным для семей с детьми. Линии автобусов 07/08/18/19/35/88/CE неподалёку Вокзал Ниццы Сен-Рош в 4 минутах (950 м) Аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 17 минутах (10 км)
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