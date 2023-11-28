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Особняки во Франции

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3 объекта найдено
Особняк 7 спален в Приморские Альпы, Франция
Особняк 7 спален
Приморские Альпы, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 000 м²
Эксклюзивная величественная резиденция в стиле Belle-Époque, которая предлагает уединение, п…
€24,00 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Особняк 6 спален в Приморские Альпы, Франция
Особняк 6 спален
Приморские Альпы, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Красивый особняк 1900 года полностью отремонтирован, 250 кв.м, в 10 минутах ходьбы от центра…
€1,74 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Особняк в Руан, Франция
Особняк
Руан, Франция
Большой особняк в старинном стиле с 11 спальнями на участке площадью 3,7 гектар расположен м…
€1,50 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com

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