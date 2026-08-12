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Особняки во Франции

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5 объектов найдено
Особняк 25 комнат в Париж, Франция
Особняк 25 комнат
Париж, Франция
Число комнат 25
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 900 м²
Подлинный шедевр эпохи Белль Эпок, этот великолепный  Особняк, скрытый в зелёных аллеях прес…
Цена по запросу
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Особняк 12 комнат в Версаль, Франция
Особняк 12 комнат
Версаль, Франция
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Эта исключительная вилла расположена в престижном городке (78430), всего в 20 минутах от , н…
$2,10 млн
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Особняк 6 спален в Канны, Франция
Особняк 6 спален
Канны, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Красивый особняк 1900 года полностью отремонтирован, 250 кв.м, в 10 минутах ходьбы от центра…
$1,84 млн
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Особняк в Руан, Франция
Особняк
Руан, Франция
Большой особняк в старинном стиле с 11 спальнями на участке площадью 3,7 гектар расположен м…
$1,59 млн
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Особняк 7 спален в Канны, Франция
Особняк 7 спален
Канны, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 000 м²
Эксклюзивная величественная резиденция в стиле Belle-Époque, которая предлагает уединение, п…
$25,44 млн
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