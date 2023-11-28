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Инвестиционная недвижимость во Франции

Метрополия Франции
4
Инвестиционная В архив
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4 объекта найдено
Инвестиционная в Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
Площадь 1 315 м²
Франция Леваллуа-Перре (Levallois-Perret) - город и коммуна в департаменте О-де-Сен, …
€8,60 млн
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Инвестиционная в Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
Площадь 2 072 м²
Франция г.Париж Здание под апартаменты Выгодное предложение для ин…
€49,00 млн
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Инвестиционная в Метрополия Франции, Франция
Инвестиционная
Метрополия Франции, Франция
Площадь 2 290 м²
Франция Лазурный берег Здание под реконструкцию Очень редкое предл…
€18,80 млн
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Инвестиционная с двором в Метрополия Франции, Франция
Инвестиционная с двором
Метрополия Франции, Франция
Площадь 432 м²
Франция Лазурный берег г. Канны Здание в центре Канн Крайне ре…
€4,00 млн
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