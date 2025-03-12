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Резиденция Элитная резиденция в престижном квартале Калифорния в Каннах

Канны, Франция
от
$722,232
BTC
8.5908042
ETH
450.2807771
USDT
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
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Описание Описание
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ID: 26003
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Grasse
  • Город
    Канны

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Элегантная и современная архитектура, соответствующая современным тенденциям. Резиденция находится рядом с центром Канн, в 5-ти минутах ходьбы от набережной Круазетт и пляжей. Для строительства и отделки квартир используются материалы класса люкс - Versace Home. Вы имеете возможность выбрать материалы для отделки квартир из нескольких вариантов, предложенных застройщиком. Все квартиры сдаются с отделкой. Великолепный проект в сердце пейзажного парка. Все квартиры с большими террасами. Квартиры на последних этажах имеют вид на море. 

Рассрочка платежа, сниженный нотариальный сбор. Квартиры соответствуют современным нормам фоно-и-теплоизоляции, современным нормам по электричеству. 

Варианты :

2-х комнатная квартира 48 м2 +18м2 терраса: от 440000 еврр;

3-х комнатные от 59 м2 +67 м2 терраса: от 645000 евро. 

Местонахождение на карте

Канны, Франция

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Резиденция Элитная резиденция в престижном квартале Калифорния в Каннах
Канны, Франция
от
$722,232
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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