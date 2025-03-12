Резиденция Элитная резиденция в престижном квартале Калифорния в Каннах

Элегантная и современная архитектура, соответствующая современным тенденциям. Резиденция находится рядом с центром Канн, в 5-ти минутах ходьбы от набережной Круазетт и пляжей. Для строительства и отделки квартир используются материалы класса люкс - Versace Home. Вы имеете возможность выбрать материалы для отделки квартир из нескольких вариантов, предложенных застройщиком. Все квартиры сдаются с отделкой. Великолепный проект в сердце пейзажного парка. Все квартиры с большими террасами. Квартиры на последних этажах имеют вид на море.

Рассрочка платежа, сниженный нотариальный сбор. Квартиры соответствуют современным нормам фоно-и-теплоизоляции, современным нормам по электричеству.

Варианты :

2-х комнатная квартира 48 м2 +18м2 терраса: от 440000 еврр;

3-х комнатные от 59 м2 +67 м2 терраса: от 645000 евро.