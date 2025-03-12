Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция

Комплекс строился по самым высоким стандартам с вниманием к качеству воздуха в помещениях, функциональностью, безопасностью и уважением к окружающей среде. Отличный вариант для долгосрочных инвестиций. В здании есть подземный паркинг на 8 машин и 2 коммерческих помещения.

Электрические рольставни во всех основных помещениях

Большие эркеры или балконы

Оптимизированный тепловой и акустический комфорт

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Жилой район Сен-Жан-д’Анжели, расположенный в нескольких минутах от центра Ниццы, является аутентичным, идеальным и востребованным. Здесь есть множество ресторанов, кафе, магазинов и местных услуг. В районе также есть несколько учебных учреждений в нескольких минутах ходьбы, таких как школа-колледж Бланш-де-Кастилия, университетский кампус Сен-Жан д'Анжели, школа журналистики. Также есть кинотеатр, аптека, развлекательные и спортивные сооружения, парк Винигрье. Транспортная инфраструктура и основные дороги легко доступны в нескольких минутах.