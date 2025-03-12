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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция

Ницца, Франция
от
$285,534
06.02.2025
$285,534
07.02.2024
$212,750
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7
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ID: 14757
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In CRM: 2348724
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Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Район
    Приморские Альпы
  • Город
    Ницца

О комплексе

Комплекс строился по самым высоким стандартам с вниманием к качеству воздуха в помещениях, функциональностью, безопасностью и уважением к окружающей среде. Отличный вариант для долгосрочных инвестиций. В здании есть подземный паркинг на 8 машин и 2 коммерческих помещения.

Удобства и оснащение в доме
  • Электрические рольставни во всех основных помещениях
  • Большие эркеры или балконы
  • Оптимизированный тепловой и акустический комфорт
Расположение и объекты поблизости

Жилой район Сен-Жан-д’Анжели, расположенный в нескольких минутах от центра Ниццы, является аутентичным, идеальным и востребованным. Здесь есть множество ресторанов, кафе, магазинов и местных услуг. В районе также есть несколько учебных учреждений в нескольких минутах ходьбы, таких как школа-колледж Бланш-де-Кастилия, университетский кампус Сен-Жан д'Анжели, школа журналистики. Также есть кинотеатр, аптека, развлекательные и спортивные сооружения, парк Винигрье. Транспортная инфраструктура и основные дороги легко доступны в нескольких минутах.

  • 3 минуты до вокзала Рикьер
  • 4 минуты до порта
  • 10 минут до пляжа
  • 15 минут до аэропорта

Местонахождение на карте

Ницца, Франция

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