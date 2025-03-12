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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция

Париж, Франция
от
$600,539
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4
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ID: 19552
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Франция
  • Область / штат
    Метрополия Франции
  • Город
    Париж

О комплексе

Здание, построенное в 1995 году под влиянием масштабных изменений 12-го округа, раскрывает всю креативность и спокойствие этого нового архитектурного стиля: изысканные формы, сдержанные цвета, длинные балконы и сочетание хороших материалов (стекло, дерево, металл). Фасады полностью отремонтированы, чтобы вернуть камню блеск и характер его первоначального цвета.

Парковочные места в подвале, оборудованные электрическими зарядками, помещение для хранения велосипедов и подвалы выгодно дополняют качественное предложение этой исключительной резиденции. На террасе на крыше здания распахнет свои двери секретный сад. Дети могут играть на отведенной для них охраняемой территории. Чудесный сад включает фруктовые деревья, ароматические растения и прекрасные травы. Столы и скамейки под беседкой приглашают вас встретиться, чтобы пообщаться, почитать или просто отдохнуть, чтобы зарядиться энергией.

Особенности квартир

Все апартаменты в резиденции были спроектированы так, чтобы обеспечить оптимальный комфорт и роскошное благополучие: просторные помещения, тщательная отделка и качественные материалы. Квартиры имеют от 2 до 4 спален, с возможностью преобразования определенных помещений в офисы. Идеально ориентированные светлые гостиные обеспечивают настоящую конфиденциальность. Некоторые из них расширены красивыми балконами или большими террасами, спроектированными как естественное продолжение внутреннего пространства.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс, граничащий с зеленым поясом Petite Ceinture, соединяющего Венсенский лес, предлагает вам редкое и привилегированное расположение. Умело сочетая небольшие мощеные улочки, красивые обсаженные деревьями площади и большие торговые улицы, 12-й округ популярен среди семей. Здесь всё находится в пределах досягаемости: транспорт (метро, ​​автобусы и трамваи), магазины, услуги, бутики, рестораны, культурные и спортивные сооружения. Венсенский лес, до которого можно добраться за несколько минут пешком, предлагает 995 гектаров природы, зоологический парк, ферму, орнитологические заповедники, цветочный парк и многочисленные мероприятия в течение года.

Местонахождение на карте

Париж, Франция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
от
$600,539
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