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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов во Франции

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74 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Франция
Квартира 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Просторные аппартаменты, площадь примерно 110 кв.м. Расположены в 100-х метрах от моря и Cro…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Франция
Квартира 2 спальни
Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 10
Аренда современных трёхкомнатных апартаментов, расположенных на 16-м этаже элитной резиденци…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Франция
Квартира 2 спальни
Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3
Просторные светлые апартаменты в современном стиле 70 кв.м на первой береговой линии с потря…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Франция
Квартира 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Этаж 6/8
Современные минималистичные апартаменты площадью 115 кв.м. расположены на 6 этаже новой рези…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Франция
Квартира 2 спальни
Франция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этот дуплекс идеально расположен в популярном районе Кап д'Антиб, всего в 500 метрах от пляж…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Франция
Квартира 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Апартаменты площадью 110 кв.м. в престижной резиденции на Cap d'Antibes расположены напротив…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Франция
Квартира 4 спальни
Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Аренда апартаментов класса люкс в Ницце на первой береговой линии в районе Мон-Борон у порта…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Франция
Квартира 2 спальни
Франция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Просторные апартаменты в Cap d'Ail, недалеко от пляжа Мала. Общая площадь около 100 кв.м: дв…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Франция
Квартира 2 спальни
Франция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Этаж 6/8
Современные апартаменты площадью 70 кв.м., в Каннах напротив Дворца Фестивалей с небольшим в…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Франция
Квартира 2 спальни
Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Трёхкомнатные апартаменты, расположенные в закрытой резиденции с бассейном и теннисным корто…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Франция
Квартира 1 спальня
Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Комфортабельная уютная 1-комнатная квартира 42 кв.м, с террасой 50 кв.м, выходом в сад и вид…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Франция
Квартира 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Просторные апартаменты в закрытой резиденции с бассейном на Кап д'Антиб площадью 110 кв.м. р…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Франция
Квартира 1 спальня
Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Двухкомнатные апартаменты 70 кв.м. находятся в комплексе Miramar на набережной Croisette в К…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Франция
Квартира 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Апартаменты с 3-мя спальными на Cap d'Antibes. Располагаются на территории закрытой резиденц…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Франция
Квартира 2 спальни
Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Эти апартаменты в Villefranche-sur-Mer, расположенные недалеко от старого города и пляжей, п…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Франция
Квартира 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Идеальное местоположение, площадью 230 кв.м, в резиденции 1820 постройки в первой линии у мо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Франция
Квартира 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Апартаменты класса люкс площадью 105 кв.м. на мысе Cap d'Antibes предлагают роскошный панора…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Франция
Квартира 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Эти светлые апартаменты в современном стиле расположены в резиденции Marina Baie des Anges, …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Франция
Квартира 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Аренда апартаментов в центре Канн на главной улице Rue d'Antibes в двух шагах от Дворца Фест…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Франция
Квартира 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Просторные апартаменты-дуплекс площадью 150 м² расположены на знаменитой Английской набережн…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Франция
Квартира 2 спальни
Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Уютные апартаменты в Cap d'Antibes с видом на море, расположенные в резиденции недалеко от п…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Франция
Квартира 2 спальни
Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Просторные апартаменты площадью 100 кв.м. в закрытой резиденции с видом на море в Каннах. Кв…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Франция
Квартира 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 4
Уютные апартаменты расположены всего в нескольких минутах пешком от Дворца Фестивалей. Гости…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Франция
Квартира 1 спальня
Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Эти апартаменты жилой площадью 80 кв.м. в закрытой резиденции на Кап д'Антиб располагаются в…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Франция
Квартира 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 4
Просторные апартаменты площадью 135 м² расположены в закрытой резиденции с видом на море в К…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Франция
Квартира 2 спальни
Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 4
Аренда трёхкомнатных апартаментов в самом элитном районе Канн - на Бульваре Круазет с видом …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Франция
Квартира 1 спальня
Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Комфортабельная, аккуратная и уютная двухкомнатная квартира расположена в престижной резиден…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Франция
Квартира 1 спальня
Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Просторные светлые апартаменты в современном стиле 50 кв.м на первой береговой линии с потря…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Франция
Квартира 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Апартаменты, площадью 150 кв.м., находятся в закрытой резиденции на набережной Promenade des…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Франция
Квартира 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Аренда апартаментов в самом центре Канн, рядом с отелем Majestic. Располагаются в здании в б…
Цена по запросу
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