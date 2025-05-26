Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Жилая
  4. Студия

Квартиры-студии во Франции

Метрополия Франции
254
Иль-де-Франс
87
Прованс — Альпы — Лазурный Берег
57
Окситания
28
Показать больше
Студия Удалить
Очистить
254 объекта найдено
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Комплекс зданий с архитектурой ар-деко 1930-х годов. 60 м от станции метро "Журден". | Студия
$188,049
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 1
В самом центре города Марсель, между районом Докс и Европейской больницей, предлагает повсед…
$123,770
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 7
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$99,039
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
| Студия
$228,964
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Дочерняя компания присутствует на рынке частных апартаментов для студентов более 20 лет. Эт…
$85,591
Оставить заявку
Студия в Метрополия Франции, Франция
Студия
Метрополия Франции, Франция
Площадь 34 м²
Цент природы и элегантности, новая жилплощадь предлагает вам замечательное качество жизни. …
$239,821
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$104,396
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$94,252
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$95,164
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 3
| Студия
$93,910
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
В самом центре района Тимоне эта резиденция позволяет студентам совмещать учебу и отдых. Ра…
$103,484
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
| Студия
$165,255
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
| Студия
$193,861
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
| Студия
$187,479
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
| Студия
$198,762
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
| Студия
$193,747
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 5
В самом центре города Марсель, между районом Докс и Европейской больницей, предлагает повсед…
$133,914
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 1
| Студия
$242,754
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
Расположенная во внутреннем пригороде Парижа, эта жилплощадь рядом с линией метро 7 (Пьер и …
$124,112
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 7
Дочерняя компания присутствует на рынке частных резиденций для студентов более 20 лет. Это …
$136,193
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
| Студия
$182,350
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 3
Этот участок, расположенный в здании A-B, на втором этаже, обслуживаемый лифтами, лестницами…
$106,105
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 3
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$138,928
Оставить заявку
Студия в Метрополия Франции, Франция
Студия
Метрополия Франции, Франция
Площадь 28 м²
Этаж 5
Цент природы и элегантности, новая жилплощадь предлагает вам замечательное качество жизни. …
$191,072
Оставить заявку
Студия в Метрополия Франции, Франция
Студия
Метрополия Франции, Франция
Площадь 49 м²
Этаж 3
В самом центре западной части Парижа, в нескольких минутах от Ла-Дефанс, вас ждут приятные …
$635,593
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$107,017
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Этаж 6
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$97,785
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
| Студия
$99,723
Оставить заявку
Студия в Метрополия Франции, Франция
Студия
Метрополия Франции, Франция
Площадь 33 м²
Этаж 1
В самом центре Жуанвиль-ле-Пон насладитесь привилегией изысканной жилплощади на спокойном б…
$338,050
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Студия 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 5
В динамично развивающемся районе, где соседствуют многочисленные штаб-квартиры компаний миро…
$134,483
Оставить заявку

Параметры недвижимости во Франции

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти