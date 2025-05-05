Программы иммиграции во Франции

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ВНЖ
France FIP Residence Permit
France FIP Residence Permit
Франция Франция
от
$16,168
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 2 месяцев
Разблокируйте свое путешествие: получите разрешение на французское место жительства с легкостью Вы мечтаете о том, чтобы испытать очарование, культуру и изысканность Франции? Ваше путешествие начинается с получения разрешения на французское место жительства, в частности визового визита. Не…
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