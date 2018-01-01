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Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция

La Queue-en-Brie, Франция
от
€196,000
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4
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О комплексе

Комплекс предлагает современное и экологичное жильё с большим количеством света, балконами и частным садом. Доступны варианты от студий до квартир с 4 спальнями. Для жильцов есть паркинг и общий сад.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в небольшом поселении Ла-Кё-ан-Бри в 18 км на юго-восток от Парижа. Прилегающая территория обладает исключительным природным богатством: около 20 парков, природный заповедник в 2550 гектаров леса, сеть рек и каналов. В окрестностях также располагается замок Мармузе. В коммуне хорошо развита инфраструктура: есть пекарни, супермаркеты, аптеки, несколько стадионов и гимназий. До Парижа будет удобно добраться на машине за 20 минут.

Местонахождение новостройки
La Queue-en-Brie, Франция

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Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция
La Queue-en-Brie, Франция
от
€196,000
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После напряженного дня в самом сердце оживленной Ниццы эта резиденция станет идеальным местом для отдыха, поскольку здесь круглый год царит атмосфера праздника. Кипарисы, оливковые и цитрусовые деревья в саду-бельведере затеняют пешеходные дорожки, пересекающие обширный парк резиденции. C террас открывается на захватывающий дух пейзаж и море, а приятная южная жизнь протекает вокруг бассейна, детской площадки и наружной ротонды. Просторные и изысканные, квартиры имеют от 2 до 5 комнат, большинство из которых имеют двойную ориентацию и всегда дополняются большим частным открытым пространством. Высокие потолки и большие эркеры пропускают естественный свет, но без излишеств, благодаря высокоэффективной системе затенения. На верхнем этаже исключительные квартиры имеют огромные панорамные террасы с беспрепятственным видом на море. Удобства и оснащение в доме Шумоизоляционная стяжка (покрытие) Плитка большого формата 60х60 см Реверсивный канальный кондиционер Напольная и фаянсовая плитка на высоте каркаса в ванных и душевых комнатах Тумба под умывальник с зеркалом и светодиодной подсветкой в ванных комнатах и душевых Полотенцесушитель и перегородка для душа Встроенные шкафы Раздвижные окна из лакированного алюминия Рольставни с электроприводом Стеклянные перила Предварительное оборудование для домашней автоматизации Двери лестничной площадки с замками A2P Видеофон и контроль доступа Vigik Расположение и объекты поблизости Фаброн — это зеленый и богатый жилой район на холме к западу от Ниццы, возвышающийся над Бэ-де-Анж (залив Ангелов) и ценящийся за его вид на море и спокойствие. Эта «сладкая жизнь» теперь дополняется первоклассной городской инфраструктурой соседней Эко-Валле, что делает район визитной карточкой мегаполиса. Район удобен для повседневной жизни благодаря близости школы Ла Лантерн и небольшого торгового центра «Деревня Ла Пиньята» с пекарней, аптекой и рестораном. Вы можете легко добраться до Английской набережной с ее велосипедной/беговой дорожкой, а также до ее знаменитых пляжей. У подножия холма, в районе равнины Вар, до которой также можно добраться на трамваях 2 и 3, менее чем в 10 минутах езды на машине находятся удобства и объекты: средняя школа, гимназия и университет, а также торговый центр Nice Valley, театр Nikaïa, стадион Allianz Riviera и т. д.
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Жилой комплекс ка внутри так и снаружи выполнен в Викторианском стиле. Прямо рядом есть красивый парк с детской площадкой, а двор украшен центральным садом с декоративным фонтаном. У некоторых квартир имеется подвал. Он предлагает квартиры, от студий до 6-комнатных. Затененный балкон, открытая терраса или частный сад, площадь которых может достигать 65 м2, расширяют апартаменты. Есть помещения для хранения, ремонта и обслуживания велосипедов. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос обеспечивает горячую воду, а также установлены полы с подогревом/охлаждением. Полы покрыты паркетом или плиткой В прихожей и спальнях установлены шкафы Ванная или душевая комната облицованы элегантной плиткой Высота потолков до 2,70 м Окна с двойным остеклением, рольставни с электроприводом и централизованным управлением Входные двери оснащены 5-точечным замком Видеофон для посетителей и пропуском Vigik для жильцов Расположение и объекты поблизости Город Пюто, расположенный на левом берегу Сены, является одним из самых востребованных пригородов Парижа. Он граничит с такими городами, как Нейи-сюр-Сен, Нантер, Сюрен и Курбевуа. Жители особенно ценят Пюто за полный спектр предлагаемых услуг, множество парков и отличное транспортное сообщение. Пешком можно добраться за 1 минуту до яслей, 15 минут до спортивных сооружений, 11 минут до рынка и близлежащих магазинов. На велосипеде всего 11 минут от Ла Дефанс и 18 минут от Булонского леса. На автобусе за 11 минут можно доехать до ратуши Пюто. На трамвае 22 минуты до национального парка Сен-Клу.
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В центре комплекса между корпусами сделан ландшафтный сад, а в южной части участка есть общий бассейн. Частные парковочные места в подвале оборудованы зарядными станциями, также есть комната для велосипедов. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос для отопления и охлаждения Плитка большого формата Подвесной шкафчик для ванной Стеклянная перегородка для душа Окна с двойным остеклением и рольставни Инфраструктура Автобусная остановка в 50 м Парк Эксфлора в 550 м Пляж Антиб-Жуан-ле-Пен в 800 м Экономический центр Софии-Антиполис в 8 км Международный аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 18 км Расположение и объекты поблизости Идеально расположенный между Ниццей и Каннами, Антиб предлагает уникальный образ жизни в самом сердце Лазурного берега. Комплекс находится в западной части, менее чем в 10 минутах от исторического центра города.
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