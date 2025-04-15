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Жильё в Silikou, Кипр

дома
3
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Силику, Кипр
Дом 3 спальни
Силику, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Cozy bungalow with a large plot in Silikou villige, Limassol. It is a approximately 20 minut…
$646,021
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Дом 4 спальни в Силику, Кипр
Дом 4 спальни
Силику, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
For sale exceptional four bedroom detached house in the centre of this beautiful community i…
$223,414
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Дом 3 спальни в Силику, Кипр
Дом 3 спальни
Силику, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Stone detached 3 bedroom house in Silikou, Limassol. Silikou is a village in the Limassol Di…
$412,585
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Параметры недвижимости в Silikou, Кипр

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