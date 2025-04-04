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Жильё в Kyperounta, Кипр

1 объект найдено
Дом 5 спален в Киперунта, Кипр
Дом 5 спален
Киперунта, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
A detached house in Kyperounta, Limssol. It is in a plot of 546 sq. m. with 530 sq. m. cover…
$591,734
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Параметры недвижимости в Kyperounta, Кипр

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