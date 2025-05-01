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Жильё в Foini, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Фини, Кипр
Дом 3 спальни
Фини, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Этот очаровательный дом в Фойни, Лимассол, расположен на просторном участке площадью 718 м2 …
$329,308
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Параметры недвижимости в Foini, Кипр

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