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Жилье в Koinoteta Phoinikarion, Кипр

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11 объектов найдено
Квартира в Финикария, Кипр
Квартира
Финикария, Кипр
Эксклюзивная земля в Финикарии 2342 кв.м., на вершине холма с беспрепятственным / панорамным…
$316,889
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Дом 2 спальни в Финикария, Кипр
Дом 2 спальни
Финикария, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Замечательный новый проект в роскошной жизни в Финикарии, Лимассол. Всего в 15 минутах езды …
$1,42 млн
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Квартира 6 спален в Финикария, Кипр
Квартира 6 спален
Финикария, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Две прекрасные резиденции с большим участком площадью 6500 м2 и прекрасным видом на сельскую…
$1,44 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 2 спальни в Финикария, Кипр
Дом 2 спальни
Финикария, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Перепродажа 2-комнатного полуотдельного дома, расположенного в Фойникарии, Лимассол. Недвижи…
$314,564
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Вилла в Финикария, Кипр
Вилла
Финикария, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 468 м²
Эта удивительная вилла расположена в Финикарии, Лимассол и является образцом современной арх…
$2,96 млн
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Квартира 3 спальни в Финикария, Кипр
Квартира 3 спальни
Финикария, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся просторная 3-спальная квартира в Fremont Park, предлагающая комфортное семейное пр…
$730,758
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LDV InvestLDV Invest
Бунгало в Финикария, Кипр
Бунгало
Финикария, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Довольно потрясающая недвижимость на рынке, огромное 3-спальное бунгало, расположенное в кра…
$2,25 млн
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Квартира 3 спальни в Финикария, Кипр
Квартира 3 спальни
Финикария, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Продаётся просторная 3-спальная квартира в Flow, предлагающая современную городскую жизнь вс…
$730,758
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Дом 3 спальни в Финикария, Кипр
Дом 3 спальни
Финикария, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Этот дом расположен в Финикарии, Лимассол. Он находится в тихом районе с удивительным видом.…
$864,973
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Квартира 1 спальня в Финикария, Кипр
Квартира 1 спальня
Финикария, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Продаётся современная 1-спальная квартира в Fremont Park, предлагающая комфорт и удобство в …
$319,412
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Квартира 1 спальня в Финикария, Кипр
Квартира 1 спальня
Финикария, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Продаётся стильная 1-спальная квартира в Flow, предлагающая современный комфорт и городскую …
$319,412
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Параметры недвижимости в Koinoteta Phoinikarion, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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