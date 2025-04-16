Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Laneia
  4. Жилая

Жильё в Laneia, Кипр

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Лания, Кипр
Дом 4 спальни
Лания, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
A house for sale in Lania, Limassol. It is in a plot of 650 sq.m. and covered areas 200 sq.m…
$646,021
Оставить заявку
Дом 5 спален в Лания, Кипр
Дом 5 спален
Лания, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Отдельный дом на продажу в Ланея с собственным бассейном и ухоженным садом, включающим затен…
$551,773
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Laneia, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов