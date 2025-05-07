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Жильё в Agios Georgios Lemesou, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Новый эксклюзивный проект в Лимассоле всего в 180 метрах от моря. Четыре потрясающих, ультра…
$735,100
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Параметры недвижимости в Agios Georgios Lemesou, Кипр

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