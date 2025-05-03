Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в районе Лимасол, Кипр

Лимасол
13
Koinoteta Agiou Tychona
194
Demos Agiou Athanasiou
165
муниципалитет Лимасол
114
Показать больше
1 457 объектов найдено
Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Новая разработка расположена в районе Ипсонас в Лимассоле. Расположенный очень близко к един…
$857,450
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Новая разработка расположена в районе Ипсонас в Лимассоле. Расположенный очень близко к един…
$834,886
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Дом 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
We are delighted to be offering you this beautiful bungalow located in picturesque Souni.  …
$423,443
Оставить заявку
Дом 5 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 5 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Роскошная вилла с 5 спальнями в настоящее время находится в стадии строительства в престижно…
$5,21 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 287 м²
An exclusive project situated in the prestigious Sfalaggiotissa Area in Agios Athanasios mun…
$868,600
Оставить заявку
Дом 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 149 м²
Explore this magnificent villa nestled in Kalogiroi area of Limassol, offering tranquility a…
$1,58 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Продается вилла с бассейном и садом на крыше, которая является частью строящегося закрытого …
$713,502
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/3
Это жилой комплекс премиум-класса в престижном туристическом районе Лимассола, Гермасогея. П…
$603,732
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Хорошо ухоженный и полностью меблированный 3-комнатный отдельно стоящий дом доступен для про…
$543,619
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Коттедж 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Независимый дом с тремя спальнями для продажи в часовне - провинция Лимассол, с 175 м ² крыт…
$370,366
Оставить заявку
Дом 6 спален в Пареклисия, Кипр
Дом 6 спален
Пареклисия, Кипр
Количество спален 6
Площадь 695 м²
Роскошная вилла с 6 спальнями с фантастическим видом на море, расположенная в районе Парекли…
$4,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Эрими, Кипр
Дом 3 спальни
Эрими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Новый проект расположен в районе Эйрими, Лимассол. Проект состоит из 8 отдельно стоящих рези…
$452,147
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Уникальная одноэтажная вилла в Пиргосе, Лимассол Эта исключительная одноэтажная вилла теперь…
$652,760
Оставить заявку
Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 459 м²
A four-bedroom house in Apostoloi Petros & Pavlos quarter in Limassol Municipality. The hous…
$814,313
Оставить заявку
Дом 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Роскошный и полностью меблированный семейный дом, готовый к немедленному заселению. Недвижим…
$1,65 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Новый проект в самом сердце Лимассола, туристической зоны Гермасойя. Премиальное расположени…
$1,78 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 4 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
For sale house in Kato Polemidia 300sqm in a plot of 2372. It consists of 4 bedrooms (ensuit…
$1,08 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Этот проект расположен в Агиос Тичонас с прекрасным видом с холма с видом на море. Он находи…
$1,21 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый проект пяти роскошных и современных домов. Проект расположен в роскошном районе Лимасс…
$576,290
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Это жилая застройка, определяемая с помощью доступной элегантности и современной вдохновленн…
$719,630
Оставить заявку
Вилла в район Лимасол, Кипр
Вилла
район Лимасол, Кипр
Площадь 140 м²
Очаровательный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный на окраине Лимассола,…
$391,564
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Суни-Занакия, Кипр
Вилла
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Проект представляет собой красивый жилой комплекс на окраине Лимассола, предлагающий потряса…
$746,432
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
House 4 bedrooms is for sale in Ayios Nicolaos area in Limassol City.Located in the most pre…
$1,63 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Мониатис, Кипр
Дом 5 спален
Мониатис, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
5 Спальня Дом в районе Мониатис, недалеко от Лимассола 1000 кв. м участок 350 кв. м крытой п…
$1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 5 спален в район Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 371 м²
A luxury villa located in Kefalokremmos, Germasogeia. Excellent area for families that are l…
$2,85 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Колосси, Кипр
Дом 3 спальни
Колосси, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 Спальня Дом с 1 спальней квартира в подвале. Дом: 3 спальни (главная спальня с ванной), 3…
$768,386
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Открытая планировка этой виллы плавно соединяет гостиную с обеденной зоной и современной кух…
$2,74 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Современный комплекс из девяти мезонетов в тихом районе Агиос Тихонас, Лимассол. Всего в нес…
$499,042
Оставить заявку
Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Уникальный закрытый комплекс с жилыми помещениями: бассейн, тренажерный зал, сауна и кафе. Ш…
$658,617
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
The property has a wonderful sea view with only 30 meters distance to the beach.  It is loca…
Цена по запросу
Оставить заявку

Типы недвижимости в районе Лимасол

виллы
коттеджи
бунгало
дуплексы

Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти