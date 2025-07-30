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Жильё в Anogyra, Кипр

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Anogyra, Кипр
Дом 3 спальни
Anogyra, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Это безупречное бунгало расположено недалеко от центра деревни, у тихой полосы и отправляетс…
$404,857
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Дом 3 спальни в Anogyra, Кипр
Дом 3 спальни
Anogyra, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Эта прекрасно отремонтированная вилла спрятана на спокойной проселочной полосе, всего в неск…
$422,208
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Параметры недвижимости в Anogyra, Кипр

Недорогая
Элитная
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