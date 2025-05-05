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Жильё в Ag Amvrosios Lemesou, Кипр

1 объект найдено
Вилла в Айос - Амвросиос, Кипр
Вилла
Айос - Амвросиос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Продается 2 независимых дома с одним титульным актом. Отличное состояние. Один дом имеет 4 с…
$373,641
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Параметры недвижимости в Ag Amvrosios Lemesou, Кипр

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