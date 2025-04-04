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Жильё в Monagri, Кипр

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Монагри, Кипр
Дом 3 спальни
Монагри, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Two beautiful village houses in Monagri village, the first one is 85m2 with one bedroom, one…
$369,155
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Дом 4 спальни в Монагри, Кипр
Дом 4 спальни
Монагри, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Modern spacious detached property built to a very high specification, offering parking, gard…
$814,313
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Параметры недвижимости в Monagri, Кипр

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