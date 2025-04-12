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Жильё в Prastio Avdimou, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Prastio Avdimou, Кипр
Дом 3 спальни
Prastio Avdimou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Откройте для себя этот красивый 3-комнатный отдельно стоящий дом, расположенный в спокойном …
$389,946
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Параметры недвижимости в Prastio Avdimou, Кипр

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов