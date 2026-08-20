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Жилье в Fasoula Lemesou, Кипр

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16 объектов найдено
Вилла в Fasoula Lemesou, Кипр
Вилла
Fasoula Lemesou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Балийский дом A - уникальный дом в Палодии, Лимассол, где архитектура, вдохновленная Бали, в…
$1,10 млн
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Дом 4 спальни в Fasoula Lemesou, Кипр
Дом 4 спальни
Fasoula Lemesou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Совершенно новая роскошная 4-комнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной застройке на ск…
$682,894
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Дом 5 спален в Fasoula Lemesou, Кипр
Дом 5 спален
Fasoula Lemesou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 393 м²
Совершенно новая роскошная 5-комнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной застройке на ск…
$1,12 млн
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Дом 3 спальни в Fasoula Lemesou, Кипр
Дом 3 спальни
Fasoula Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Совершенно новая роскошная 3-комнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной застройке на ск…
$619,234
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Дом 3 спальни в Fasoula Lemesou, Кипр
Дом 3 спальни
Fasoula Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Совершенно новая роскошная 3-комнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной застройке на ск…
$619,234
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Квартира в Фасула, Кипр
Квартира
Фасула, Кипр
Земля для продажи в прекрасной деревне Фасулла. Это простое место выходит на деревню и идеал…
$1,00 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Fasoula Lemesou, Кипр
Дом 3 спальни
Fasoula Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
3 новых строящихся дома в районе Фассулы Лимассол два полуотдельных и один отдельно стоящий …
$729,192
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Дом 4 спальни в Fasoula Lemesou, Кипр
Дом 4 спальни
Fasoula Lemesou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Совершенно новая роскошная 4-комнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной застройке на ск…
$665,532
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Дом 5 спален в Фасула, Кипр
Дом 5 спален
Фасула, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Продается потрясающий отдельно стоящий дом в очаровательной деревне Фасула Лемесу. Этот крас…
$2,29 млн
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Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 195 м²
$1,07 млн
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Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 204 м²
Строящаяся трехкомнатная квартира с садом на крыше в Пантеоне - провинция Лимассол, площадью…
$1,10 млн
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Вилла в район Лимасол, Кипр
Вилла
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта потрясающая отдельно стоящая вилла предлагается в проекте в престижном районе…
$3,37 млн
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Квартира 4 комнаты в Фасула, Кипр
Квартира 4 комнаты
Фасула, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Новый комплекс вилл рядом с автомагистралью, Фасула, Кипр Предлагаются высококачественные в…
$782,490
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Квартира 2 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Площадь 159 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная роскошная квартира в туристической зоне - про…
$1,12 млн
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Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
$1,10 млн
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Квартира 3 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
$1,10 млн
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Параметры недвижимости в Fasoula Lemesou, Кипр

с террасой
Недорогая
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