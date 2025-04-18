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Жильё в Sotira Lemesou Municipality, Кипр

дома
4
4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Introducing contemporary homes nestled in the tranquil enclave of Sotira village, Limassol. …
$390,870
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Дом 3 спальни в Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Introducing contemporary homes nestled in the tranquil enclave of Sotira village, Limassol. …
$390,870
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Дом 4 спальни в Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Дом в районе Сотира в Лимассоле, в покрытой сосной зоной с чувством леса в тихом месте с дер…
$824,244
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Дом 3 спальни в Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Introducing contemporary homes nestled in the tranquil enclave of Sotira village, Limassol. …
$434,300
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